VfR Warbeyen trennt sich von Langzeit-Trainer Der VfR Warbeyen trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Sandro Scuderi. Wer die Nachfolge antreten wird, und am Wochenende in der 2. Frauen-Bundesliga an der Seitenlinie coacht, hat der Verein noch nicht bekannt gegeben. von Linus Bien · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Sandro Scuderi (r.) ist nicht mehr Trainer beim VfR Warbeyen – Foto: Pascal Derks

Der VfR Warbeyen hat sich mit sofortiger Wirkung von Langzeit-Trainer Sandro Scuderi getrennt – das gibt der Verein am Montagnachmittag bekannt. Im Laufe der Woche wird der Verein einen neuen Trainer vorstellen, der das Team zum Klassenerhalt in der 2. Frauen-Bundesliga führen soll.

So richtig in Schwung kam der VfR in der laufenden Saison nie wirklich. Dabei blickt der Verein unter Scuderi auf eine höchst erfolgreiche Zeit zurück: In den vergangen sieben Jahren, die Scuderi bei Schwarz-Weiss verbrachte, führte er die erste Frauenmannschaft von der Niederrheinliga über die Regionalliga West bis hin zum Aufstieg in die 2. Bundesliga im vergangene Jahr. Scuderi in Ehren gehalten – Herkulesaufgabe für den neuen Coach Entsprechend ehrt der Verein den 46-Jährigen in einer Pressemitteilung: „Der Verein verliert mit Sandro Scuderi nicht nur einen erfolgreichen Trainer, sondern einen Menschen, der gemeinsam mit seiner Familie über Jahre hinweg außerordentlich viel Engagement, Leidenschaft und Energie in den Verein investiert hat.“

Aktuell stehen die Bundesliga-Frauen auf dem letzten Tabellenplatz. Mit gerade mal sechs Punkten auf dem Konto und einem Rückstand von elf Punkten auf den Klassenerhalt, gleicht der Ligaverbleib einer Herkulesaufgabe. Schon vor der vorzeitigen Trennung hatte Scuderi den Verantwortlichen mitgeteilt, das Engagement nach Vertragsende nicht zu verlängern: „Unabhängig davon hatte Sandro Scuderi den Vorstand bereits vor einigen Wochen darüber informiert, dass er nach Auslaufen seines Vertrages aus beruflichen und privaten Gründen nicht für eine weitere Zusammenarbeit zur Verfügung stehen wird“, heißt es in der Pressemitteilung.