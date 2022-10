Timon Jannsen trifft am laufenden Band für den VfR Warbeyen. – Foto: Mounaim Hamjan

VfR Warbeyen: Torjäger Timon Janssen tritt etwas kürzer Der Fußballer, der in der vergangenen Saison 75 Treffer in der Kreisliga C erzielt hat, ist nach Köln gezogen. In dieser Saison kommt er auf 14 Tore.

Timon Janssen hat eine historische Saison hinter sich. Der Angreifer traf für den VfR Warbeyen 75 Mal in 27 Begegnungen in der Fußball-Kreisliga C, zahlreiche weitere Treffer legte er auf.

Im Monat März war Timon Janssen mit 16 Treffern in nur vier Ligaspielen sogar der erfolgreichste Torschütze aller Spielklassen in der Bundesrepublik. Deshalb bekam der Klever vom Fachmagazin kicker und dem Internetportal Fußball.de eine Torjägerkanone überreicht, und auch das Portal FuPa zeichnete den erfolgreichen Stürmer dafür aus. Letztlich landete Timon Janssen auf Platz zwei der Torjäger in den zehnten Ligen der Nation. Die Auszeichnung als treffsicherster Angreifer sicherte sich derweil Aleksandar Stoilov von MK Makedonija Stuttgart. Seine Bilanz: 84 Tore in 22 Partien. Auf Platz drei landete wiederum Dennis Schmidt von der DJK SF Nette. 71 Mal traf er in 28 Spielen. „Die Idee, mich als Angreifer einzusetzen, ist einzig und allein auf meinen Trainer Christopher Uwara zurückzuführen. Da muss ich ihm ein großes Kompliment machen. Er hat gesagt, dass es im Training doch so gut klappt und wir es auch in einem Liga-Spiel einmal ausprobieren sollten, dass ich im Sturm auflaufe. Das hat dann tatsächlich richtig eingeschlagen“, sagte Timon Janssen vor einigen Monaten. Die Warbeyener verpassten ihm umgehend einen ehrenvollen Titel: Torjäger der Nation. Im Frühjahr formulierte der 23-Jährige das Ziel, am Saisonende 70 Mal getroffen zu haben. Die Mission ist erfüllt. Den Sprung in die Kreisliga B aber hat der VfR Warbeyen knapp verpasst, Siegfried Materborn II hat sich unterdessen als Meister aus der C-Liga verabschiedet.