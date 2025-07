Die Ticketpreise für Warbeyen stehen fest. – Foto: Pascal Derks

VfR Warbeyen: Ticketpreise sind jetzt klar Der Aufsteiger kennt nun sein Auftaktprogramm und die Fans erfahren, wie viel sie für ein Heimspiel-Ticket ausgeben müssen. Außerdem verrät VfR-Vorsitzender Christian Nitsch, welchen Einfluss der hochklassige Spielbetrieb der Frauen auf die Stadt Kleve haben könnte. Verlinkte Inhalte 2. Frauen-Bundesliga VfR Warbeyen

Der Spielplan für die Zweite Fußball-Bundesliga der Frauen steht bereits fest. Zum Auftakt, am Samstag, 23. August, oder Sonntag, 24. August, ist der VfR Warbeyen auswärts beim VfL Bochum gefordert. Dann bestreitet der Neuling gleich zwei Heimspiele in Folge: das erste am Sonntag, 31. August, gegen Eintracht Frankfurt II und das zweite bereits eine Woche später, am Sonntag, 7. September, gegen den FC Ingolstadt.

Erhöhter Mehraufwand Und noch etwas steht fest: Und zwar, wie teuer der Eintritt zu den Heimspielen der Warbeyenerinnen sein wird. Der Verein hat die Ticketpreise festgelegt.

Wenn es nach Christian Nitsch, dem Vorsitzenden des VfR, geht, sollen die Heimspiele natürlich am liebsten vor vollen Rängen in der Klever Eroglu-Arena ausgetragen werden, die sich der Verein mit dem 1. FC Kleve teilen wird. „Die Wucht an Spielerinnen, Staff und weiteren Gästen, die bei den Auswärtsmannschaften mitreisen, in Kleve übernachten und konsumieren, ist nicht zu unterschätzen. Unser Aufstieg bietet somit nicht nur fußballerisch, sondern auch wirtschaftlich einen großen Mehrwert für die Stadt, was mich sehr freut“, sagt Christian Nitsch.