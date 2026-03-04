VfR Warbeyen: Thomas Gerstner übernimmt im Kampf um den Klassenerhalt

Der VfR Warbeyen hat Thomas Gerstner als neuen Trainer vorgestellt. – Foto: VfR Warbeyen

Für den Dienstag hatte Frauen-Zweitligist VfR Warbeyen angekündigt, den Nachfolger von Sandro Scuderi auf der Trainerbank liefern zu wollen - und der Verein hat dem Taten folgen lassen. Denn am Vormittag stellte der Aufsteiger, der aktuell mit nur sechs Zähler das Tabellenende bekleidet, Thomas Gerstner als neuen Übungsleiter vor.

"In einer Phase, in der Zusammenhalt, Überzeugung und Entschlossenheit mehr denn je gefragt sind, übernimmt Thomas Gerstner die sportliche Verantwortung. Mit seiner Verpflichtung setzen wir ein klares Signal: Wir glauben fest an unsere Stärke – und wir gehen den Kampf um den Klassenerhalt mit voller Überzeugung an", heißt es in der dazugehörigen Pressemitteilung des Vereins, was bei einem Rückstand von bereits elf Zählern auf das rettende Ufer bei noch acht ausstehenden Spielen schon eine mutige Ansage ist.

Als Spieler und Trainer viel erlebt

Gerstner ist Inhaber der UEFA-PRO-Lizenz, und hat auch als Spieler eine ganze Menge gesehen und erlebt. So war er als aktiver Fußballer etwa für Arminia Bielefeld, den VfL Wolfsburg, den 1. FC Saarbrücken, Carl Zeiss Jena und Dynamo Dresden aktiv, als Trainer war der Männer-Zweitligist Arminia Bielefeld seine sicherlich renommierteste Station. Auch Sturm Graz und die Kickers Offenbach tauchen in seiner Vita auf, ehe er mit dem MSV Duisburg erstmals im Jahr 2017 ein Frauen-Team übernahm, gleich in der Bundesliga. In der noch laufenden Saison coachte er dort auch kurz die SGS Essen. Auch als Trainer der Nationalmannschaft Nordkoreas war Gerstner bereits tätig.