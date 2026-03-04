VfR Warbeyen: Thomas Gerstner übernimmt im Kampf um den Klassenerhalt

Für den Dienstag hatte Frauen-Zweitligist VfR Warbeyen angekündigt, den Nachfolger von Sandro Scuderi auf der Trainerbank liefern zu wollen - und der Verein hat dem Taten folgen lassen. Denn am Vormittag stellte der Aufsteiger, der aktuell mit nur sechs Zähler das Tabellenende bekleidet, Thomas Gerstner als neuen Übungsleiter vor.
"In einer Phase, in der Zusammenhalt, Überzeugung und Entschlossenheit mehr denn je gefragt sind, übernimmt Thomas Gerstner die sportliche Verantwortung. Mit seiner Verpflichtung setzen wir ein klares Signal: Wir glauben fest an unsere Stärke – und wir gehen den Kampf um den Klassenerhalt mit voller Überzeugung an", heißt es in der dazugehörigen Pressemitteilung des Vereins, was bei einem Rückstand von bereits elf Zählern auf das rettende Ufer bei noch acht ausstehenden Spielen schon eine mutige Ansage ist.
Gerstner ist Inhaber der UEFA-PRO-Lizenz, und hat auch als Spieler eine ganze Menge gesehen und erlebt. So war er als aktiver Fußballer etwa für Arminia Bielefeld, den VfL Wolfsburg, den 1. FC Saarbrücken, Carl Zeiss Jena und Dynamo Dresden aktiv, als Trainer war der Männer-Zweitligist Arminia Bielefeld seine sicherlich renommierteste Station. Auch Sturm Graz und die Kickers Offenbach tauchen in seiner Vita auf, ehe er mit dem MSV Duisburg erstmals im Jahr 2017 ein Frauen-Team übernahm, gleich in der Bundesliga. In der noch laufenden Saison coachte er dort auch kurz die SGS Essen. Auch als Trainer der Nationalmannschaft Nordkoreas war Gerstner bereits tätig.
Doch auch in seinem künftigen Kreis ist Gerstner kein Unbekannter. Denn in der Saison 2022/23 übernahm er kurzzeitig den SV Straelen in der Regionalliga West, ein Kapitel, das aber nach nur elf Partien wieder endete. Nicht immer war es dort ein Zuckerschlecken für die jeweiligen Coaches.
In der Pressemitteilung wird der neue Coach charakterisiert und die Erwartungshaltung an ihn damit auch formuliert: "Thomas Gerstner steht für klare Strukturen, hohe Intensität und eine deutliche sportliche Handschrift. Er weiß, wie man Teams in herausfordernden Situationen stabilisiert, fokussiert und neu ausrichtet. Genau dieser Impuls soll in den kommenden Wochen spürbar werden." Es bleibt abzuwarten, wie er nun diese sicherlich nicht leichte Aufgabe angehen wird. Als erster Liga-Gegner wartet am 15. März daheim der SC Sand auf den VfR, der als Zweiter voll im Rennen um den Aufstieg ist.