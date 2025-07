VfR Warbeyen testet bislang nur gegen Jungs

eun Wochen nimmt sich der VfR Warbeyen Zeit, um seine Spielerinnen für die Zweite Fußball-Bundesliga fit zu machen. So lange dauert die Sommervorbereitung, die vor rund zwei Wochen begonnen hat. Und Sandro Scuderi und seine Trainerkollegen sind schon um einige Erkenntnisse reicher. In einem Punkt spricht er seinem Team sogar schon eine Quote von 100 Prozent zu.

Gegen die niederländischen Nachwuchskicker im Alter von 16 bis 18 Jahren, von denen die meisten aus der Umgebung von Venlo stammen und in der Auswahl abseits ihrer Stammvereine zusätzliche Trainingseinheiten absolvieren, kassierte der VfR eine deutliche 0:7-Niederlage. Danach folgte ein Testspiel gegen die B-Junioren des TSV Weeze, das mit 2:3 verloren ging. Am vergangenen Samstag testete der VfR gegen eine U-17-Nachwuchsmannschaft des 1. FC Lintfort (2:2). Drei Tage später gab es beim 3:1 gegen die B-Junioren des Kevelaerer SV den ersten Sieg der Vorbereitung zu bejubeln.

Gezielter Grund für Jungs-Tests

Doch warum sucht der VfR Warbeyen gezielt das Duell mit männlichen Nachwuchsteams? Dafür gibt es sowohl organisatorische als auch sportliche Gründe. „Da wir schon so früh mit der Vorbereitung angefangen sind, gibt es derzeit noch nicht so viele Frauen-Teams, gegen die wir testen können. Andererseits fordern uns die Jungs auf eine Art und Weise, wie es auch in der Meisterschaft der Fall ein wird. Sie sind körperlich präsent und schnell in den Zweikämpfen. Man braucht einen guten ersten Kontakt, muss technisch handlungsschnell sein und sich an die taktischen Vorgaben halten. Das wird gegen die Top-Teams der Zweiten Bundesliga nicht anders sein“, sagt Scuderi.

Die kommenden zwei Wochen bis zum nächsten Testspiel gegen den Frauen-Regionalligisten Fortuna Köln am Sonntag, 27. Juli, stehen ganz im Zeichen des Athletik- und Ausdauertrainings. Auch hier wollen die Teamverantwortlichen die Spielerinnen möglichst weit an das körperliche Anforderungsniveau, das in der zweithöchsten Spielklasse herrscht, heranführen.

„Wir wissen, was da auf uns zukommt. Deshalb haben wir extra diese zweiwöchige Athletikphase eingeplant. Dass wir jetzt schon vier Testspiele in den Beinen haben, ist natürlich auch nicht schlecht“, sagt Sandro Scuderi, der seinen Schützlingen schon ein erstes Feedbackgegeben hat: „Wir arbeiten weiter daran, die vielen Puzzleteilchen zusammenzubringen. Jede ist selbst dafür verantwortlich, wie sie sich einbringt.“