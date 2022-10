VfR Warbeyen sucht Spender für Knochenmark Der VfR Warbeyen beteiligt sich an der Suche nach einem Knochenmarkspender für die Frau eines VfR-Mitglieds, die an Krebs erkrankt ist.

Beim nächsten Heimspiel der ersten Frauen-Mannschaft in der Fußball-Regionalliga gegen den VfL Bochum, das am Samstag, 22. Oktober, um 15 Uhr stattfinden wird, wird ab 13 Uhr im Stadion am Bresserberg in Zusammenarbeit mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) ein Pavillon aufgestellt. Hier können sich Personen im Alter ab 18 Jahren testen lassen, ob sie als Knochenmarkspender infrage kommen. Dazu reicht ein einfacher Wangenabstrich.