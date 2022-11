Keine leichte Aufgabe wartet auf die Spielerinnen des VfR Warbeyen. – Foto: Andreas Zobe

VfR Warbeyen steht vor einer Bewährungsprobe Frauen-Regionalliga: Der VfR Warbeyen trifft am Sonntag auf den Nachwuchs der SGS Essen.

Zwei Spiele stehen noch auf dem Programm, dann verabschiedet sich der Frauen-Regionalligist VfR Warbeyen in die Winterpause. Bevor am 3. Dezember vor heimsicher Kulisse bereits der Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach steigt, ist der VfR noch einmal auswärts gefordert. Der Gegner am Sonntag ab 15 Uhr ist die SGS Essen II. Für die U20-Auswahl des Bundesligisten, die in der Vorsaison Tabellensiebter wurde, läuft es bisher sehr gut. Die Bilanz: 23 Punkte und Platz vier. Der Rückstand auf Spitzenreiter VfL Bochum beträgt nur einen Punkt. Allgemein ist die Spitzengruppe derzeit eng beieinander. Platz eins und sechs trennen bloß drei Punkte.

Morgen, 15:00 Uhr SGS Essen SGS Essen II VfR Warbeyen VfR Warbeyen 15:00 PUSH

Der VfR Warbeyen (18 Punkte) ist unterdessen auf Rang acht abgerutscht und möchte sich mit einem Sieg in Essen wieder an die Spitzengruppe heranarbeiten. „Wir haben bisher gegen die Teams von oben immer gut ausgesehen. Daran wollen wir anknüpfen. Wir fahren nach Essen, um das letzte Spiel der Hinrunde für uns zu entscheiden“, sagt VfR-Trainer Sandro Scuderi. Sein Team reist mit einem 10:0-Pokalsieg gegen Niederrheinligist SV Budberg in die Ruhrmetropole. Spielerisch müsse man sich gegenüber der Pokalpartie ein wenig umorientieren, so Scuderi. „Das Umschaltspiel wird jetzt anders beansprucht. Zuletzt mussten wir immer wieder von der Offensive in die Defensive umschalten. Jetzt wird es andersherum sein.“