VfR Warbeyen startet selbstbewusst in die neue Saison

Ab jetzt zählt es. Die Fußballerinnen des VfR Warbeyen starten am Sonntag um 14 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim VfL Bochum in ihre allererste Saison in der Zweiten Bundesliga. Nach Monaten der Kaderplanung und -formung und einer intensiven neunwöchigen Saisonvorbereitung wird sich nun zeigen, welche Rolle der Meister der Regionalliga West eine Etage höher auf Bundesebene spielen kann. Diese Frage wird sich sicher auch der VfL Bochum stellen. Denn das Team aus dem Herzen des Ruhrgebiets ist der erste Gegner des VfR.

Der Erfolg der Warbeyenerinnen im DFB-Pokal-Spiel beim Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg am vergangenen Sonntag war schon einmal ein erster Indikator dafür, dass es Sandro Scuderi und seinen Trainerkollegen Patrick Braun und André Barth gelungen ist, aus den wenigen verbliebenen Kräften und den zahlreichen Neuzugängen eine schlagkräftige und harmonierende Truppe zu formen.

Die letzten Duelle gingen allesamt an den VfL. Zuletzt kassierte der VfR in einem Testspiel im Januar eine 1:3-Niederlage – damals allerdings noch in völlig unterschiedlichen Konstellationen.

Nun folgt die Feuertaufe. „Wir freuen uns natürlich richtig auf das Spiel und dass es nun endlich um Punkte geht. Am Sonntag im Pokal haben wir gemerkt, dass noch einmal eine ganz andere Atmosphäre herrscht, wenn etwas auf dem Spiel steht. Wir sehnen uns nach diesen Wettkämpfen“, sagt VfR-Coach Sandro Scuderi. Der VfL Bochum, der in der vergangenen Saison als Aufsteiger einen starken siebten Platz belegte, wird darauf brennen, dem VfR Warbeyen diese Euphorie schnell zu nehmen.

"Fiebern dem Saisonstart entgegen"

Eine, die damals auf dem Platz stand, ist die neue Warbeyener Spielführerin Moisa Verkuijl. Auch sie freut sich, dass es nun endlich losgeht. „Wir alle fiebern dem Saisonstart entgegen. Es wird eine herausfordernde Saison. Wir brauchen vermutlich etwas Zeit, um uns einzufinden, aber ich hoffe, dass wir ein paar Leute überraschen können. Wir sind ein junges Team mit vielen talentierten Spielerinnen. Ich habe in jedem Testspiel Verbesserungen gesehen.“

Nach der langen Anreise zum Pokalspiel begrüßt Verkuijl vor allem die Kürze der Auswärtsfahrt. „Es ist sehr schön, dass wir gegen Bochum starten. Der VfL ist ein sehr guter Gegner und nicht allzu weit entfernt. Ich hoffe daher, dass viele Zuschauer kommen.“

Mit ihrer neuen Rolle als Kapitänin hat sie sich bereits zurechtgefunden. „Ich hatte schon so ein Gefühl, dass man mich zur Spielführerin macht, weil ich das bereits zum Ende der vergangenen Saison und in den Testspielen war. Ich hoffe, dass ich weiter in diese Rolle hereinwachsen und dem Team bestmöglich helfen kann“, sagt Verkuijl.

Trainer Sandro Scuderi will die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass der Auftakt gegen Bochum gelingt. Gleichzeitig warnt er vor dem Gegner. „Der VfL ist im letzten Jahr nicht umsonst bis kurz vor Schluss oben in der Tabelle geblieben. Wir wissen, dass da gleich zu Beginn eine richtige Hausnummer auf uns zukommt. Die Bochumerinnen werden auch dieses Jahr wieder eine gute Rolle in der Liga spielen. Aber gerade zu Beginn läuft noch nicht immer alles rund“, sagt Scuderi.

Der Coach rechnet sich durchaus Chancen aus. „Wir werden selbstbewusst in die Partie gehen und versuchen, es dem VfL Bochum in der Offensive möglichst schwer zu machen. Nach vorne sind auch wir immer für Aktionen gut. Wir haben absolut nichts zu verlieren.“