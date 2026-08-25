VfR Warbeyen startet mit Pleite in Regionalliga-Saison

Kaworsky scheute nach Abpfiff auch nicht davor zurück, selbst Verantwortung für die Niederlage zu übernehmen. „Scheinbar habe ich es nicht geschafft, die Mädels dafür zu sensibilisieren, dass wir hier auf eine starke Mannschaft treffen. Gütersloh hat viel Mentalität und Leidenschaft gezeigt und diszipliniert gegen den Ball gearbeitet. Für uns ist das Ergebnis sehr ernüchternd. Wir werden das Spiel aufarbeiten und weitermachen.“

Im ersten Heimspiel der Saison trifft der VfR am Sonntag um 15 Uhr auf dem neuen Kunstrasenplatz im Gustav-Hoffmann-Stadion auf die DJK Südwest Köln. Der Neuling verlor zum Auftakt mit 1:3 gegen Bayer Leverkusen II.