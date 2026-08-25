VfR Warbeyen startet mit Pleite in Regionalliga-Saison

Der Start ist missglückt: Bei ihrem Comeback in der Regionalliga West haben die Fußballerinnen des VfR Warbeyen am Sonntag eine Niederlage kassiert. Zum Auftakt in die neue Spielzeit unterlag der Zweitliga-Absteiger beim FSV Gütersloh mit 2:3 (1:2) – und bekam damit gleich den ersten Realitätscheck verpasst.
Trainer Joel Kaworsky, für den es das erste Meisterschaftsspiel an der Seitenlinie des VfR war, übte nach Abpfiff vor allem Kritik am Auftritt seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten. „Mit Blick auf den Spielverlauf wären in der zweiten Halbzeit mindestens einer, wenn nicht sogar drei Punkte möglich gewesen. Aber das spielt nach der ersten Halbzeit und speziell nach den desaströsen ersten 20 Minuten eigentlich keine Rolle. Wenn man eine Halbzeit so vergeudet und verpennt, hat man es am Ende auch nicht verdient, belohnt zu werden“, sagte der Warbeyener Übungsleiter.
Seine Mannschaft habe auf dem Kunstrasenplatz in der Gütersloher Tönnies-Arena von Beginn an keinen Zugriff bekommen und sei dem Geschehen hinterhergelaufen. „Ich habe ehrlich gesagt keine Erklärung dafür, was wir da gemacht haben. Da gibt es auch keine Ausreden oder Entschuldigungen für“, sagte Kaworsky. Umso überraschender ging der VfR in der 33. Minute dennoch in Führung. Wie bereits eine Woche zuvor im DFB-Pokal-Play-off gegen den Zweitligisten Viktoria Berlin war Chelsea Homan die Torschützin.
Doch der Treffer gab den Gästen nicht die erhoffte Sicherheit. Stattdessen drehte der FSV Gütersloh die Partie innerhalb von nur vier Minuten. In der 36. Minute erzielte Anna-Lena Meier den Ausgleich, ehe Katharina Rädeker nur drei Minuten später für die Halbzeitführung der Gastgeberinnen sorgte (39.). Für Kaworsky war das nicht hinnehmbar: „Der Führungstreffer hat uns gar nichts gebracht. Eine Mannschaft, die unsere Qualität hat, muss aus schwierigen Phasen besser herausfinden. Das ist uns leider überhaupt nicht gelungen“, sagte der VfR-Coach.
Nach dem Seitenwechsel zeigte der VfR ein anderes Gesicht und kam zu mehreren guten Gelegenheiten. Das nächste Tor fiel trotzdem auf der anderen Seite: Lydia Yalcin stellte in der 67. Minute auf 3:1 für den FSV Gütersloh. Chelsea Homan, die bislang sämtliche Warbeyener Pflichtspiel-Treffer in dieser Saison erzielt hat, verkürzte in der 77. Minute zwar noch einmal. Für eine Wende reichte es jedoch nicht mehr.
Kaworsky scheute nach Abpfiff auch nicht davor zurück, selbst Verantwortung für die Niederlage zu übernehmen. „Scheinbar habe ich es nicht geschafft, die Mädels dafür zu sensibilisieren, dass wir hier auf eine starke Mannschaft treffen. Gütersloh hat viel Mentalität und Leidenschaft gezeigt und diszipliniert gegen den Ball gearbeitet. Für uns ist das Ergebnis sehr ernüchternd. Wir werden das Spiel aufarbeiten und weitermachen.“
Im ersten Heimspiel der Saison trifft der VfR am Sonntag um 15 Uhr auf dem neuen Kunstrasenplatz im Gustav-Hoffmann-Stadion auf die DJK Südwest Köln. Der Neuling verlor zum Auftakt mit 1:3 gegen Bayer Leverkusen II.