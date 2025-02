VfR Warbeyen: So wackelt das Projekt Zweitliga-Aufstieg

Es ist erst die zweite Niederlage in der laufenden Regionalliga-Saison, an deren Ende sich der VfR Warbeyen gerne in Richtung Zweite Bundesliga verabschieden möchte. Im Vorfeld der Partie hatte sich VfR-Trainer Sandro Scuderi über die mangelnde Kooperationsbereitschaft des Gegners beschwert, der einer Spielverlegung nicht zugestimmt hatte, obwohl sich Warbeyens Dauerbrennerin Narjiss Ahamad bei der marokkanischen Nationalmannschaft befand. Am Sonntag stand Ahamad dann plötzlich doch auf dem Platz, weil sie kurzfristig von Marokko über Paris nach Amsterdam geflogen war, um doch noch in Essen spielen zu können. Die Niederlage konnte sie trotzdem nicht abwenden.

Auf dem Kunstrasen der Helmut-Rahn-Sportanlage verschlief der VfR die Anfangsphase der Partie komplett. Bereits in der vierten Spielminute fand ein langer Ball SGS-Stürmerin Leonie Köpp, die der Warbeyener Abwehrkette enteilte und im Eins-gegen-eins mit VfR-Keeperin Ricarda Rumohr einen kühlen Kopf bewahrte. Gleiches Spiel zwei Minuten später: Wieder landete ein langer Schlag bei Köpp, die aus abseitsverdächtiger Position startete und Rumohr zum 2:0 überwinden konnte. Nun stand der VfR Warbeyen vor einer Mammutaufgabe.

Während sich die Gastgeberinnen, die einige Spielerinnen mit Bundesliga-Erfahrung aufboten, in der Folge ein wenig zurückzogen, arbeitete die Elf von Sandro Scuderi am Anschlusstreffer. Narjiss Ahamad zeigte im Duell mit SGS-Keeperin Kim Sindermann gleich zweimal Nerven. Auch Sophie Schneider trat mehrfach vor dem gegnerischen Tor in Erscheinung. Und weil der VfR sich auch in Durchgang zwei an den Essenerinnen die Zähne ausbiss, blieb es am Ende beim 0:2 aus Sicht des Tabellenführers.