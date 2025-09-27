VfR Warbeyen: Senna El Messaoudi hat viel vor

Der VfR Warbeyen hat in der Zweiten Bundesliga der Frauen schon viel Lehrgeld zahlen müssen. In den Spielen beim VfL Bochum (0:6) und beim SV Meppen (0:8) kassierte der Aufsteiger hohe Niederlagen. Vor heimischer Kulisse am Klever Bresserberg zeigte der VfR hingegen ein anderes Gesicht. So auch am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Bayern München II, das am Ende trotzdem knapp verloren ging.

Die Gäste nutzten in der letzten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 2:1-Siegtreffer – und sorgten für große Frustration im Lager des VfR. „Es ist unheimlich schwer gerade, damit umgehen zu können“, sagte Trainer Sandro Scuderi nach dem Schlusspfiff. Er hatte aber auch aufbauende Worte für seine Schützlinge parat, die lange am ersten Zweitliga-Sieg geschnuppert hatten.

Denn die Partie hatte auch einige Lichtblicke zu bieten – zum Beispiel den ersten Saisontreffer von Neuzugang Senna El Messaoudi. In der sechsten Minute war Isa Warps auf dem linken Flügel ihrer Gegenspielerin davongelaufen und hatte anschließend das Auge für El Messaoudi, die im Fallen zur Warbeyener Führung traf.

Die 23-Jährige schrie sich die Freude aus dem Leib, ehe sie auch schon in einer Jubeltraube verschwand. „Es hat sich fantastisch angefühlt, so früh im Spiel dieses Tor zu erzählen. Es hat uns allen einen Schub gegeben“, sagt El Messaoudi, deren Familie extra den weiten Weg aus Antwerpen auf sich genommen hatte, um vor Ort für Unterstützung zu sorgen. „Ich bin sehr glücklich, dass sie ein Tor von mir gesehen haben.“

Senna El Messaoudi lebt auch noch in der belgischen Großstadt. Für die vier Trainingseinheiten, die sie jede Woche mit dem VfR Warbeyen absolviert, hat man ihr eine Übernachtungsgelegenheit in Kleve verschafft. Nach Möglichkeit möchte sie in Kürze nach Deutschland ziehen. „Ich habe die Schule beendet und kann mein eigenes Ding machen. Oberste Priorität hat für mich aktuell, für Warbeyen zu spielen und zur Nationalmannschaft zurückzukehren“, sagt El Messaoudi, die neben der niederländischen auch die marokkanische Staatsbürgerschaft besitzt.

Für das nordafrikanische Land ist sie bereits in der Vergangenheit aufgelaufen, in der U 23 sogar mit ihrer Warbeyener Teamkollegin Narjiss Ahamad. Zuletzt hatte sich El Messaoudi nach einem Riss der Achillessehne wieder zur Normalbelastung gesteigert. Für den VfR stand die 23-Jährige, die Erstliga-Erfahrung aus Belgien und den Niederlanden mitbringt, bereits dreimal in der Startelf.

Sie sieht großes Potenzial in ihrer neuen Mannschaft. „Wir müssen uns noch ein wenig an das Niveau gewöhnen, aber wir machen bereits kleine Schritte. Wichtig ist, dass wir uns auch vor dem Tor für die Arbeit, die wir leisten, belohnen. Aktuell nutzen wir zu wenige Chancen“, sagt Senna El Messaoudi, die ihre neue fußballerische Herausforderung in Deutschland als Abenteuer betrachtet.