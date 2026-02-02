VfR Warbeyen schrammt in Frankfurt am ersten Bundesliga-Sieg vorbei

Die letzte Aktion der Partie gehörte dem VfR Warbeyen: Moisa Verkuijl zielte von der Strafraumkante knapp über das Frankfurter Tor. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Gäste den Ausgleich durchaus verdient. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass selbst ein Remis dem VfR im Abstiegskampf kaum weitergeholfen hätte. Der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze beträgt weiterhin zwölf Punkte.

„Natürlich wird die Luft immer dünner, aber es hilft niemandem, jetzt den Kopf hängen zu lassen. Wir müssen immer weiter dran glauben. Jetzt sind wir traurig, am Montag wird vernünftig trainiert und dann geht der Blick wieder nach vorne“, sagte Sandro Scuderi nach dem Abpfiff. Am kommenden Wochenende ist der VfR Warbeyen auswärts beim FC Ingolstadt gefordert. Es muss dringend ein Sieg her.

