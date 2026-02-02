VfR Warbeyen schrammt in Frankfurt am ersten Bundesliga-Sieg vorbei

Die Chancen auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen werden für den VfR Warbeyen immer geringer. Am Sonntag verlor das Schlusslicht auch das wichtige Kellerduell beim Tabellenvorletzten Eintracht Frankfurt II. Vor 150 Zuschauern behielt die U 20 der SGE, die durch den Heimsieg neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpft, mit 1:0 (1:0) die Oberhand.
In der Partie, die aufgrund der widrigen Platzverhältnisse im Stadion am Brentanobad auf Kunstrasen verlegt wurde, war von Beginn an zu spüren, wie viel für die beteiligten Mannschaften auf dem Spiel steht. Der VfR Warbeyen kam besser in die Begegnung und näherte sich durch Isa Warps erstmals dem gegnerischen Tor an (11.). In der Folge erarbeitete sich die Eintracht zusehends mehr Spielanteile – und ging durch einen schnörkellos vorgetragenen Angriff in Führung.
In der 32. Minute kombinierten sich die Gastgeberinnen vom eigenen Strafraum bis in die Warbeyener Hälfte. Jana Theijs legte im Zentrum sehenswert mit dem Außenrist für Spielführerin Tessa Zimmermann ab, die Mira Arouna auf die Reise schickte. Mit dem ersten Kontakt überwand die Frankfurter Stürmerin Elena Milam im Warbeyener Tor und stellte auf 1:0.
„Vom Gefühl her waren wir gut in der Partie. Das Tor fiel ein wenig aus dem Nichts. Es ging immer hin und her. Wir sind vorne einmal ein bisschen ins Risiko gegangen und haben so diese Chance ermöglicht. Die hat der Gegner leider direkt genutzt“, ordnete VfR-Trainer Sandro Scuderi die Szene ein. Seine Mannschaft war noch vor der Pause um eine Antwort bemüht, doch Senna El Messaoudi (40.) und Neuzugang Lillian Yordy (44.) scheiterten an Ylvi Eisenbeiß im Tor von Eintracht Frankfurt II.
Auch die zweite Halbzeit war geprägt von der Brisanz des Abstiegskampfes. Die bis dahin größte Chance auf den Warbeyener Ausgleichstreffer hatte die eingewechselte Giulia Bauer in der 53. Minute, als sie eine Freistoßflanke von der rechten Seitenlinie an die Latte köpfte. In der Schlussphase erhöhte der VfR Warbeyen noch einmal den Druck, doch es fehlte im Angriffsdrittel an der Durchschlagskraft.
Die Gastgeberinnen versuchten ihrerseits, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Sinnbildlich: Marie Kleemann sah mit Beginn der achtminütigen Nachspielzeit die Gelbe Karte, weil sie VfR-Keeperin Elena Milam bei der Ausführung eines Abstoßes behindert hatte. Wenige Minuten später kassierte sie die zweite Gelbe Karte, weil sie den Ball weggeschlagen hatte.
Die letzte Aktion der Partie gehörte dem VfR Warbeyen: Moisa Verkuijl zielte von der Strafraumkante knapp über das Frankfurter Tor. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Gäste den Ausgleich durchaus verdient. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass selbst ein Remis dem VfR im Abstiegskampf kaum weitergeholfen hätte. Der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze beträgt weiterhin zwölf Punkte.
„Natürlich wird die Luft immer dünner, aber es hilft niemandem, jetzt den Kopf hängen zu lassen. Wir müssen immer weiter dran glauben. Jetzt sind wir traurig, am Montag wird vernünftig trainiert und dann geht der Blick wieder nach vorne“, sagte Sandro Scuderi nach dem Abpfiff. Am kommenden Wochenende ist der VfR Warbeyen auswärts beim FC Ingolstadt gefordert. Es muss dringend ein Sieg her.
