VfR Warbeyen schlüpft nach dem Abstieg in eine spannende Rolle

Er hofft, dass seine Mannschaft nun befreit aufspielen kann. „Es war viel Druck auf dem Kessel. Der Verein hat einen sehr erfolgreichen Trainer freigestellt. Wir hatten die Hoffnung, bis zum Ende um den Klassenerhalt spielen zu dürfen. Das haben wir nicht geschafft. Die Mädels haben alles versucht – unter meiner Regie und vorher. Nun wollen wir auf dem Platz noch einmal zeigen, was wir können“, so Gerstner.