VfR Warbeyen scheitert im DFB-Pokal nur knapp

Der zweite Spieltag in der Niederrheinliga der B-Juniorinnen musste an diesem Wochenende ohne eine Beteiligung des VfR Warbeyen auskommen. Das Heimspiel gegen den SV Budberg wurde auf Mittwoch, 24. September, 19.30 Uhr, verschoben. Der Grund: Die VfR-Talente waren in der ersten Runde des DFB-Pokals gefordert. Und das Team von Trainer Bart Denissen schlug sich im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg wacker.

Bart Denissen war trotzdem stolz auf sein Team. „Wir waren die bessere Mannschaft und können stolz auf unsere Leistung sein. Man muss aber auch ein Lob an den 1. FC Magdeburg richten. Der Gegner hat die Räume in der eigenen Hälfte sehr eng gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, dass einige von uns ein wenig schwere Beine hatten – vielleicht wegen der Nervosität. Dennoch haben wir uns bei unserem ersten DFB-Pokal-Spiel sehr gut geschlagen“, sagte der Trainer.

Am Ende gab es jedoch eine knappe 0:1 (0:1)-Niederlage für die Warbeyenerinnen. In der 24. Minute hatte ein Fehler in der Warbeyener Hintermannschaft den einzigen und spielentscheidenden Treffer des Nachmittags zur Folge. Josephine Franz sorgte mit ihrem Tor für das Weiterkommen der Gäste aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Die B-Junioren des 1. FC Kleve reiten unterdessen weiter auf der Euphoriewelle. Der Niederrheinliga-Neuling gewann nach dem 4:3-Auftaktsieg über den FSV Duisburg auch seine zweite Partie. Im Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV behielt der Klever Nachwuchs mit 2:1 (1:1) die Oberhand. Die Torschützen waren dabei wieder die gleichen wie vor einer Woche.

Das 1:0 (9.) resultierte aus einem tollen Distanzschuss von Vadim Sladkov. Oliwier Korona hatte die Vorarbeit geleistet. Den Siegtreffer erzielte Inricke Chejou in der 77. Minute bei einem Konter, nachdem Sladkov noch am gegnerischen Keeper gescheitert war. Der Wuppertaler SV hatte mit dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich getroffen.

FC-Trainer Niko Hegemann lobte Team und Torwart: „Die Jungs haben wieder sehr gut gearbeitet und eine hohe Mentalität und Laufbereitschaft gezeigt. Sie haben sich durch eine nicht ganz so einfache zweite Halbzeit gekämpft und sich so den Sieg verdient. Unser Keeper Rasmus Böhling hatte mit sehr guten Paraden im Eins-gegen-eins einen entscheidenden Anteil am Sieg.“

Straelen holt Punkt und Sieg

In der Grenzlandliga der A-Junioren kam der SV Straelen im Heimspiel gegen den 1. FC Lintfort nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Lias Mentrop (22.) und Marvin Szentulat (48.) hatten den SVS mit ihren Treffern nach Rückstand (19.) in Führung gebracht. Die Gäste trafen in der 56. Minute zum 2:2-Endstand.

Der 1. FC Kleve setzte sich indes mit 2:1 (0:1) beim SV Sonsbeck durch. Nach Halbzeitrückstand durch einen Gegentreffer in der 22. Minute drehte der Klever Nachwuchs in Durchgang zwei die Partie. Jannes Wels (62.) und Jakob Riddermann (74.) waren die Torschützen.

In der B-Junioren-Grenzlandliga feierte der SV Straelen dank der Tore von Marvin Verlegh (42.), Fabian Reichl (61.) Panajiotis Kosmeridis (63.) und Mats Prang (90.+3) einen 4:2 (0:0)-Heimsieg über die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen. Die Gäste waren zwischenzeitlich nach 0:3 auf 2:3 (72., 74.) herangekommen. Siegfried Materborn verlor trotz des Führungstreffers durch Kamal Alomari (31.) mit 1:3 (1:1) gegen die JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo, die in der 37., 77. und 79. Minute trafen.

In der Grenzlandliga der C-Junioren gewann der 1. FC Kleve mit 3:1 (1:0) gegen den SC TuB Mussum. Ben Janßen (3.) und Lukas Rehfeldt (43., 57.) trafen. Der Mussumer Ehrentreffer fiel in der 67. Minute. Siegfried Materborn verlor unterdessen mit 1:3 (1:1) beim 1. FC Bocholt II. Abdul Jalloh hatte nach Rückstand (19.) zum zwischenzeitlichen 1:1 (25.) getroffen, doch die Gäste machten in Durchgang zwei alles klar (46., 60.).