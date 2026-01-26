VfR Warbeyen rutscht gegen Bochum wieder in ein altes Muster

Diesmal dauerte es nur 54 Sekunden, bis der Ball zum ersten Mal im Warbeyener Tornetz lag. Ein Doppelpass zwischen Anna-Latifa Uebing und Anna Moczarski eröffnete dem VfL Bochum ein wenig Raum auf der rechten Angriffsseite, den Uebing für eine halbhohe Flanke nutzte. In der Mitte schaffte es Isa Hoevers nicht, den Ball zu klären, sodass Lilith Schmidt zum 1:0 abstauben konnte.

„Da hat man gesehen, welche Qualitäten Bochum in der Offensive hat. Dass so ein Doppelpass mal durchgeht, kann man nicht immer verhindern. Anschließend hätten wir den Ball aber unter Kontrolle bringen müssen“, analysierte Sandro Scuderi die Szene. Diesmal wollte sich der VfR-Trainer jedoch nicht den Vorwurf gefallen lassen, seine Mannschaft habe den Auftakt in die Partie verschlafen. „Wir haben anschließend aggressiv und aktiv weitergearbeitet“, so Scuderi.

VfL Bochum bestraft Fehler des VfR Warbeyen eiskalt

Trotzdem musste der Warbeyener Coach in der neunten Minute mitansehen, wie die Gäste nach einem hohen Ballgewinn schnell umschalteten. Lilith Schmidt spielte rechts raus auf Lara Kirkby, die die einlaufende Dörthe Hoppius am zweiten Pfosten bediente. Die Bochumer Top-Torjägerin stellte ohne Mühe auf 2:0.

In der Folge präsentierte sich der VfR Warbeyen weitgehend auf Augenhöhe. Umso bitterer war es, dass Schiedsrichterin Antonia Tucholski den Gästen kurz vor der Halbzeitpause einen schmeichelhaften Freistoß an der Strafraumkante zusprach, den Amelie Fölsing direkt zum 3:0 (45.+1) verwandelte.

„Mit einem 0:2 hätten wir deutlich besser leben können. Wir waren sehr präsent, haben den Gegner beackert und wussten jederzeit, wozu wir in diesem Spiel in der Lage sind“, sagte Sandro Scuderi, der mit der Vorstellung seiner Schützlinge trotz der Niederlage sehr zufrieden war. „Da war sehr, sehr viel Licht. Wir haben mit einem 0:3-Rückstand auch schon ein anderes Gesicht gezeigt. Diesmal haben wir auf den Anschluss gedrängt.“

VfR Warbeyen zeigt Moral und drängt auf den Anschlusstreffer