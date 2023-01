VfR Warbeyen richtet vier Turniere aus Fußball: 28 Mädchen-Mannschaften sind bei den Wettbewerben in der Sporthalle in Kellen dabei.

Der VfR Warbeyen richtet am Wochenende vier Turniere für Mädchen-Mannschaften in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Kellen aus. „Man merkt, dass alle Teams wieder Spaß haben, in der Halle zu spielen, nachdem dies zwei Jahre lang wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war“, sagt Klaus Bartsch, Jugendleiter Mädchenfußball beim VfR. Unter anderem sind auch die niederländischen Klubs FC Bergh und LFC Laer mit Mannschaften vertreten.

Ein Wettbewerb der Juniorinnen U11 eröffnet am Samstag um 10 Uhr die Veranstaltung, die beim VfR unter dem Namen Hallenkrach-Wochenende läuft. Sechs Teams sind am Start. Anschließend wird ab 14 Uhr ein Turnier für U13-Fußballerinnen ausgetragen, bei dem sieben Mannschaften um den Sieg kämpfen. Am Sonntag stehen ab 10 Uhr zunächst Spiele der Juniorinnen U15 auf dem Programm. Acht Teams sind zunächst in zwei Vorrunden-Gruppen am Ball. Den Abschluss des Hallenkrach-Wochenendes bildet ab 14 Uhr das Turnier der Juniorinnen U17. Dabei wird die U17 des VfR, die in der Regionalliga, der zweithöchsten Klasse in Deutschland, um Punkte kämpft, mit zwei Teams vertreten sein.