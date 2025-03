VfR Warbeyen: Passende Antwort auf frühen Schock

Beim 10:0 im Hinspiel Ende September hatten die Fußballerinnen des VfR Warbeyen der Alemannia aus Aachen eine Lehrstunde erteilt. Top-Torjägerin Jolina Opladen, der damals ein Fünferpack gelang, hatte bereits in der zweiten Minute den Torreigen eröffnet und den Weg für den höchsten Sieg in der Warbeyener Regionalliga-Geschichte geebnet.

Verkehrte Welt nun im Rückspiel in Aachen: Keine halbe Minute war gespielt, da lag der Ball auch schon im Tor des Tabellenführers. Clara Nellesen hatte aus einem Ballverlust von Pauline Dallmann Kapital geschlagen und aus 20 Metern, vorbei an der verdutzt hinterher schauenden VfR-Keeperin Ricarda Rumohr, den frühen Führungstreffer erzielt.

So., 16.03.2025, 15:30 Uhr

Doch der VfR Warbeyen, der in der Folge im Stile eines Top-Teams agierte, zeigte sich nicht lange geschockt und sorgte noch in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. 4:1 (4:1) lautete der Endstand aus Sicht des Spitzenreiters, der weiter komfortable neun Punkte Vorsprung auf Verfolger Fortuna Köln hat.

„Wir haben den frühen Fehler in den restlichen 89 Minuten wieder gutgemacht. Zunächst mussten wir uns ein wenig an den Platz gewöhnen, aber sobald uns das gelungen ist, haben wir immer wieder für Gefahr gesorgt. Deshalb waren unsere Tore nur eine Frage der Zeit“, äußerte sich Trainer Sandro Scuderi in gewohnt ruhiger Manier zum einseitigen Spielgeschehen im ersten Durchgang.

1:1 nach 18 Minuten

Sophie Schneider, die bereits vor einer Woche gegen Arminia Bielefeld sehenswert getroffen hatte, stellte in der 18. Minute auf 1:1. Eine Eckenvariante, bei der Jule Dallmann den Ball flach auf den ersten Pfosten gespielt hatte, hatte den Abstiegskandidaten aus Aachen auf dem falschen Fuß erwischt. Schneider stand hingegen goldrichtig und musste nur noch einschieben. Zwei Minuten später war Narjiss Ahamad zur Stelle, als der Aachener Keeperin Michelle Düppengießer der Ball versprang – das Spiel war gedreht.

Der VfR Warbeyen hatte jedoch noch nicht genug und drängte noch vor der Halbzeitpause auf die Vorentscheidung. Winter-Neuzugang Aida Manoukian, die bisher einen außerordentlich guten Eindruck hinterlässt, belohnte sich für ihre starke Leistung in der 31. Minute mit dem Treffer zum 3:1.

Und auch Sophie Schneider durfte noch einmal: Wieder hatte sich die 22-Jährige mit schnellen Schritten abgesetzt und brachte eine flache Hereingabe von Ahamad gekonnt mit zwei Kontakten im Aachener Tor unter. Da konnte auch Sandro Scuderi nur auf hohem Niveau jammern: „Vielleicht hätten wir das Ergebnis noch etwas deutlicher gestalten können.“

Nach dem Seitenwechsel schaltete der VfR Warbeyen dann allerdings auf Sparflamme. „Uns war klar, dass der Gegner noch einmal alles nach vorne werfen wird. Wir haben uns gut darauf eingestellt und das Ergebnis gehalten. Vielleicht fehlte uns in manchen Situationen die nötige Spannung, um im letzten Drittel nochmal für Gefahr zu sorgen“, sagte Sandro Scuderi. Und stellte zum Abschluss zufrieden fest: „Wir sind mit Ergebnis und Spielverlauf sehr einverstanden und haben einen weiteren wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht.“

VfR Warbeyen: Rumohr – Grabbe (80. Kroon), Gouriye, P. Dallmann, Hoevers (75. Wilting) – Hubbeling – S. Schneider, J. Dallmann (53. C. Rickes), Verkuijl – Ahamad (75. A. Schneider), Manoukian (75. Miyake).