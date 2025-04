VfR Warbeyen: Offener Brief sorgt für Aufregung

Im Brief werden erneut schwerwiegende Vorwürfe gegen den gesamten Verein, den Vorsitzenden Christian Nitsch und Trainer Sandro Scuderi erhoben, die nun schon seit Wochen kursieren. Hintergrund ist die Tatsache, dass acht ehemalige Stammspielerinnen keinen Vertrag für die kommende Zweitliga-Saison erhalten haben. Daraufhin hatten sieben weitere Spielerinnen das Handtuch geworfen. Das Ergebnis sieht man auf dem Platz: Regionalliga-Meister VfR Warbeyen verlor am Samstag sein Meisterschaftsspiel gegen den Abstiegskandidaten 1. FFC Recklinghausen mit 0:5.

Gegenseitige Schuldzuweisungen, gekränkte Eitelkeiten, bizarre Streitigkeiten um Dienstwagen und Trikotwäsche – die Seifenoper wartet mit immer neuen Überraschungen auf. Jüngstes Beispiel ist ein angeblich „Offener Brief der betroffenen Spielerinnen des VfR Warbeyen“, der per E-Mail unsere Redaktion erreicht hat. Von Offenheit kann allerdings keine Rede sein. Das anonyme Schreiben ist unterzeichnet mit „Frau Meier“. Wer sich dahinter verbirgt, lässt sich nicht eruieren.

Verein sieht sich als Opfer einer "Kampagne"

„Gegen uns läuft momentan eine gezielte Kampagne, die uns unter anderem die Zusammenarbeit mit potenziellen Sponsoren erschweren soll“, sagt VfR-Vorsitzender Christian Nitsch. Für das Verhalten der inzwischen ehemaligen VfR-Spielerinnen hat er nur wenig Verständnis. „Schon seit Dezember haben wir intensive Gespräche mit jeder einzelnen Spielerin geführt. Wenn wir dann erfahren, dass Spielerinnen aus beruflichen oder privaten Gründen in Zukunft nur noch eingeschränkt trainieren können und auch nicht für jedes Meisterschaftsspiel zur Verfügung stehen, müssen wir Konsequenzen ziehen. In der Zweiten Bundesliga hat man keine Chance, wenn man sich nicht professionell aufstellt“, sagt Christian Nitsch.

Entsprechend hatte Trainer Sandro Scuderi frühzeitig den Auftrag erhalten, ein Konzept für die Zeit nach dem Aufstieg zu erstellen. Inklusive Personalentscheidungen, die in solch einem Fall nicht immer einfach sind. Eigentlich in jeder Mannschaftssportart ein ganz normaler Vorgang, der aktuell aber in Warbeyen dermaßen hohe Wellen schlägt, die in dieser Form überhaupt nicht absehbar waren.

Christian Nitsch sieht das Projekt Zweite Liga nicht gefährdet und geht davon aus, dass das für alle Beteiligten unrühmliche Theater bald ein Ende hat. Zunächst einmal wird die Regionalliga-Saison trostlos zu Ende gehen.

Sandro Scuderi muss den Kader mit Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft, die mit Ach und Krach den Landesliga-Klassenerhalt geschafft hat, und B-Juniorinnen aufstocken. Somit wird sich der Meister VfR Warbeyen höchstwahrscheinlich mit drei weiteren Niederlagen in die Sommerpause verabschieden.

Für die Zweite Bundesliga plant der Verein mit einem Saisonetat in Höhe von rund 400.000 Euro. Trotz der aktuellen Geschehnisse sind die Verantwortlichen guter Dinge, das sportliche Abenteuer mit einem schlagkräftigen Kader in Angriff nehmen zu können. „Wir bekommen momentan täglich Anrufe und Bewerbungen von Spielerinnen aus ganz Deutschland, die sich für unseren Verein interessieren“, sagt Nitsch.

Im gehobenen Frauenfußball funktioniert das so: Die Zweitliga-Spielerinnen bekommen eine Aufwandsentschädigung, von der sie allerdings nicht leben können. Von Profitum kann somit keine Rede sein. „Für die Spielerinnen wird ein Wechsel zu uns dann interessant, wenn wir eine berufliche Perspektive bieten können. Deshalb pflegen wir den Kontakt zu örtlichen Unternehmen“, erklärt der VfR-Vorsitzende.

Die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison sind inzwischen unter Dach und Fach. Vom künftigen Ligarivalen Borussia Mönchengladbach kommt Greta Oerding. Die 16-Jährige Mittelfeldspielerin hat bereits etliche Länderspiele für die deutschen Juniorinnen-Auswahlteams bestritten und ist im Gelderner Ortsteil Kapellen zu Hause. Wer beim Nachnamen hellhörig werden sollte: Sie ist die Nichte des bekannten Sängers Johannes Oerding.

Neuzugang Nummer zwei kommt aus den Niederlanden und trägt schon regelmäßig das Oranje-Trikot. Lotte Masseling ist als neue Spielmacherin vorgesehen. Die 18-Jährige ist beim FC Twente Enschede ausgebildet worden und hat zuletzt für De Grafschaap Doetinchem gespielt.