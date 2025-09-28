VfR Warbeyen nach Pokal-Pleite: Zwischen Euphorie und Ernüchterung

Für die Fußballerinnen des VfR Warbeyen erfüllte sich am Sonntag ein Traum, der allerdings auch schnell wieder platzen sollte. In der ersten Hauptrunde um den DFB-Pokal standen viele Spielerinnen im schwarzen VfR-Dress zum ersten Mal einem Bundesligisten in einem Pflichtspiel gegenüber. Und der Gastgeber blieb im Kräftemessen mit den Vollprofis des 1. FC Köln, darunter Ex-Nationalspielerin Marina Hegering, komplett chancenlos. 0:6 (0:3) lautete der Endstand nach 90 Minuten.

Und doch verabschiedete sich das Team von Trainer Sandro Scuderi bei seiner dritten Teilnahme erhobenen Hauptes aus dem prestigeträchtigen Wettbewerb. Britta Carlson, die seit diesem Jahr beim Bundesligisten an der Seitenlinie steht, wählte in der Pressekonferenz nach Abpfiff respektvolle Worte: „Klar ist das Ergebnis deutlich und verdient, aber wir haben nicht gegen eine Mannschaft gespielt, die sich nur hinten reingestellt hat – das weiß ich sehr zu schätzen. Trotzdem mussten wir arbeiten, um die Tore zu erzielen“, sagte Carlson.

Die Europameisterin von 2005 und ehemalige Co-Trainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bedankte sich auch für die „tollen Bedingungen“ und die Atmosphäre im Klever Bresserberg-Stadion.

Viele der 640 Zuschauer hatten sich auf einen spannenden Pokalfight à la David gegen Goliath gefreut. Sie mussten jedoch mitansehen, wie der Warbeyener Matchplan nach nur wenigen Minuten in seine Einzelteile zerfiel.

Man wolle den Gegner aus einer stabilen Defensive mürbemachen, hatte Sandro Scuderi im Vorfeld der Partie gesagt. In der Realität lag der Ball bereits nach 40 Sekunden im Warbeyener Tor. Vorausgegangen war dem Treffer von Vanessa Leimenstoll ein Abstimmungsfehler der Gastgeberinnen.

Und es kam noch dicker: Keine 120 Sekunden später eilte die Kölner Kapitänin Marina Hegering bei einem Eckball mit nach vorne und köpfte zum 2:0 ein. Der VfR Warbeyen wirkte überrumpelt und kam nur mühsam in die Gänge. Passstafetten wurden von den aggressiv pressenden Kölnerinnen bereits früh unterbunden. Bis zum ersten Warbeyener Torschuss – im Übrigen der einzige im gesamten Spiel – dauerte es bis zur 31. Minute. Moisa Verkuijl setzte einen Freistoß neben das Tor.

Köln legt los

In der Folge häuften sich die Kölner Chancen, sodass das 3:0 (35.) durch Hegering, die sich einmal mehr nach vorne eingeschaltet hatte, folgerichtig war. Gegen ihren strammen Flachschuss war VfR-Keeperin Lea Egbers machtlos. Nach dem Seitenwechsel ließ es der Bundesligist zunächst ein bisschen ruhiger angehen. Wenn der FC jedoch vor dem Warbeyener Tor auftauchte, wurde es fast immer gefährlich.

In der 50. Minute verhinderte Egbers das vierte Gegentor noch mit einer starken Fußparade. Als Sandra Jessen aus kurzer Distanz abstaubte (62.), war sie jedoch ohne Abwehrchance. So auch beim 0:5 in der 79. Minute. Jessen war nach einem Querpass frei stehend vor dem Warbeyener Tor zum Schuss gekommen. Den Schlusspunkt setzte die eingewechselte Lydia Anrade in der 87. Minute mit einem schönen Heber zum 6:0-Endstand.

Sandro Scuderi zeigte sich nach Abpfiff bemüht, seine Schützlinge aufzubauen. „Unser Plan war nach drei Minuten über den Haufen geworfen. Wenn man so früh mit einem 0:2-Rückstand das restliche Spiel bestreiten muss, kann man natürlich den Kopf in den Sand stecken. Wir sind jedoch mutig geblieben und haben weiterhin mit unserer ersten Linie Eins-gegen-eins-Duelle gesucht“, sagte der Warbeyener Trainer, nicht ohne den Klassenunterschied anzuerkennen.

„Es war ein Spiel, aus dem wir noch einiges für die Zukunft lernen können. Wir müssen uns vor allem ankreiden, dass wir zu Beginn nicht die Ruhe bewahrt haben. Dann kommen auch so ‚Nimm du ihn, ich hab‘ ihn sicher‘-Situationen wie beim 0:1 zustande“, so Scuderi, dessen Team gleich vor der nächsten schweren Aufgabe steht. Am Sonntag, 14 Uhr, ist der VfR Warbeyen in Baden-Württemberg beim aktuellen Zweitliga-Tabellenführer SC Sand gefordert.