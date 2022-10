VfR Warbeyen muss wieder gegen Top-Team antreten Frauen-Regionalliga West: Der VfR Warbeyen empfängt den VfL Bochum.

Ein Topspiel jagt das nächste. In der Fußball-Regionalliga der Frauen empfängt der VfR Warbeyen heute um 15 Uhr in der Klever Eroglu-Arena den VfL Bochum.

Sein Team stellte zuletzt beim 0:0 gegen den bisherigen Tabellenführer Arminia Bielefeld unter Beweis, dass es gegen die Top-Teams ein Wörtchen mitsprechen kann. Das soll auch gegen den VfL so bleiben. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Die Spannung ist hoch. Wir werden top eingestellt sein. Nur im letzten Drittel gilt es, einen Ticken entschlossener aufzutreten. Ansonsten bin ich guter Dinge“, sagt Scuderi.

Abseits des Sportlichen verweist er einmalmehr auf den vom Verein initiierten „Spender-Suchtag“, der dabei helfen soll, einen potenziellen Knochenmarkspender für eine an Blutkrebs erkrankte Mutter aus der VfR-Familie zu finden. Dazu wird gemeinsam mit der DKMS am Rande des Regionalliga-Spiels ein Pavillon bereitgestellt, in dem man sich einem freiwilligen Test unterziehen kann.