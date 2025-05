VfR Warbeyen möchte sich mit einem Sieg verabschieden

Am Sonntag, voraussichtlich gegen 14 Uhr, ist das Kapitel Regionalliga für die Fußballerinnen des VfR Warbeyen fürs Erste beendet. Der letzte Spieltag in der dritthöchsten Spielklasse beschert dem künftigen Zweitligisten ein Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach II. Anstoß ist um 12 Uhr.

In wenigen Wochen wird es der VfR eine Liga höher dann wieder mit der ersten Mannschaft der Borussia zu tun bekommen – vermutlich mit einer grundveränderten Elf gegenüber jener, die Sandro Scuderi am Sonntag ins Rennen schicken wird. Seitdem sich rund um die Meisterschaftsfeierlichkeiten die Wege mit einigen langjährigen Spielerinnen auf unrühmliche Art und Weise getrennt hatten, bestreitet der Meister sein Restprogramm mit einer Rumpf-Elf.

Beim 0:6 gegen den 1. FFC Recklinghausen handelte sich der VfR danach prompt die erste Heimniederlage der Saison ein. Am vergangenen Wochenende reichte es immerhin für ein 4:4 gegen das Schlusslicht DJK Südwest Köln. Ob es gegen die formstarke Gladbacher Zweitvertretung für Zählbares reichen wird, ist höchst fraglich. Das Team, für das auch die künftige VfR-Spielerin Greta Oerding spielt, schlug am vergangenen Wochenende den bisherigen Tabellenzweiten Fortuna Köln mit 3:1 und kann nun am letzten Spieltag theoretisch selbst noch Vizemeister werden.

Verhaltener Optimismus