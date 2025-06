VfR Warbeyen kennt nun die erste Station im DFB-Pokal

Der Aufstieg in die Zweite Bundesliga der Frauen konfrontiert den VfR Warbeyen mit bisher unbekannten Herausforderungen. So stehen fortan beispielsweise lange Auswärtsfahrten nach Berlin, München oder Stuttgart auf dem Programm. Einen Vorgeschmack bekommt der VfR bereits in den Play-offs um den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals, die am Donnerstagvormittag ausgelost wurden.

Losfee Renate Lingor, die zwischen 2001 und 2007 mit der deutschen Nationalmannschaft zweimal Welt- und Europameisterin wurde, bescherte dem VfR Warbeyen eine Auswärtsfahrt an die Mecklenburgischen Seenplatte. Zwischen dem 16. und 18. August muss der VfR Warbeyen zum 1. FC Neubrandenburg – der genaue Spieltermin steht noch nicht fest.

In der vergangenen Saison landete Neubrandenburg in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern hinter Hansa Rostock II auf Rang zwei. Im Landespokal-Endspiel setzte sich der 1. FC mit 4:0 gegen den FSV Schwerin durch und löste so das Ticket für den DFB-Pokal, in dem der 1. FC Neubrandenburg als unterklassiges Team Heimrecht hat. Auf die Spielerinnen des VfR Warbeyen wartet hingegen eine mehr als siebenstündige Busfahrt. Das tut der Stimmung jedoch keinen Abbruch. „Wir haben die Auslosung gespannt verfolgt und freuen uns auf die Partie. Wir wollen mit dem Erreichen der Hauptrunde weiter Vereinsgeschichte schreiben“, sagt VfR-Coach Sandro Scuderi, der sich in den kommenden Wochen näher über den Gegner informieren möchte. „Es ist schwer einzuschätzen, wie sich die dortige Verbandsliga im Vergleich zu unserer Niederrheinliga schlägt. Ich werde mich in der Gegend mal ein bisschen schlau machen“, sagt der Trainer.