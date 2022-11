VfR Warbeyen kassiert die dritte Niederlage in Serie Die Mannschaft fällt nach dem 1:2 bei Fortuna Köln auf den achten Tabellenplatz zurück. Das Führungstor von Jolina Opladen sorgt nicht für Sicherheit im Spiel.

Beim VfR Warbeyen ist derzeit ein wenig Sand im Getriebe. Die Mannschaft verlor in der Regionalliga der Frauen am Sontag beim Zweitliga-Absteiger Fortuna Köln mit 1:2 (0:0). Durch die dritte Niederlage in Serie rutscht der einstige Spitzenreiter in der Tabelle auf Rang acht ab.