VfR Warbeyen ist wieder Spitzenreiter Frauen-Regionalliga West: Der VfR Warbeyen gewinnt sein Heimspiel gegen den VfL Bochum knapp mit 1:0.

Ihm sei da schon das eine oder andere graue Haar gewachsen, sagte ein bestens gelaunter Sandro Scuderi wenige Minuten nach dem Abpfiff. Soeben hatte der Trainer des Regionalligisten VfR Warbeyen mitangesehen, wie seine Spielerinnen mit einem knappen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfL Bochum die Tabellenführung zurückerobert hatten. Denn während der VfR seine Punkteausbeute auf 18 Zähler ausbaute, verloren die SGS Essen II (17 Punkte) und Arminia Bielefeld (16 Punkte) jeweils auf fremdem Terrain. Neuer Tabellenzweiter ist nun Bayer Leverkusen II (17 Punkte).

Dabei erwischte der VfR Warbeyen vor rund 200 Zuschauern in der Klever Eroglu-Arena einen unsicheren Start. In den ersten Minuten erspielten sich die Bochumerinnen einen Eckstoß nach dem anderen. Auf der Gegenseite ließen Julia Hülsken, Hanna Hamdi und Sara Grünheid beste Torgelegenheiten aus. „In einem sehr zerfahrenen Spiel haben wir die Bälle zu leicht hergegeben. In der Defensive waren wir unentschlossen, vorne haben wir gute Chancen vergeben. Das zog sich wie ein roter Faden durch die erste Halbzeit“, sagte Scuderi.

Seine Kabinenansprache in der Pause zeigte Wirkung. Der VfR startete besser in Durchgang zwei. „Wir waren griffiger in den Zweikämpfen und haben nach einer Stunde die Oberhand erlangt“, sagte der Warbeyener Trainer. Das zahlte sich nach 63 Minuten aus. Mariken Kroon setzte die schnelle Hamdi in Szene, die die eingelaufene Grünheid bediente. Sie ließ sich ihren zweiten Saisontreffer nicht mehr nehmen.