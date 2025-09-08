VfR Warbeyen ist in der Zweiten Liga angekommen

Der Anfang ließ Schlimmstes befürchten. Am ersten Spieltag setzte es eine happige 0:6-Niederlage an der Castroper Straße beim VfL Bochum für den VfR Warbeyen. Zwei Wochen später sehen die Dinge schon ganz anders aus. Fakt ist: Der VfR ist schnell in der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen angekommen.

Denn die Mannschaft war in der Schlussphase drauf und dran, den ersten Sieg in der Zweiten Liga perfekt zu machen. Sie investierte erheblich mehr als der Gegner, um das 3:2 zu erzielen. Narjiss Ahamad (71.) nach einem Solo und Moisa Verkuijl (90.+2), deren Schuss von einer Abwehrspielerin über das Tor abgefälscht wurde, hatten beste Möglichkeiten zum Siegtreffer.

Den Beweis trat der Aufsteiger im zweiten Heimspiel innerhalb von acht Tagen an. Er erreichte eine Woche nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt II gestern vor mehr als 300 Zuschauern im Stadion am Bresserberg ein 2:2 (2:2) gegen den FC Ingolstadt, der seit Jahren eine feste Größe in der Klasse ist. Der VfR stand sogar kurz davor, erneut Vereinsgeschichte zu schreiben.

Trainer Sandro Scuderi hielt sich nach dem Abpfiff auch nur kurz damit auf, der verpassten Chance zum ersten Erfolg der Saison nachzutrauern. Dann überwog die Zufriedenheit über den Auftritt seiner Mannschaft. Denn der hatte Eindruck hinterlassen.

„Ich bin stolz auf das Team, das den dritten Treffer mehr als der Gegner wollte. Wir haben uns nicht mit dem 2:2 zufrieden gegeben“, sagte der VfR-Coach nach der Partie mit einigen umstrittenen Entscheidungen von Schiedsrichterin Amelie Lainka. Dazu gehörten die drei Elfmeter, die Lainka verhängte.

Anna-Lena Fritz erzielte vom Punkt aus das 1:0 (11.) und 2:2 (38.) für Ingolstadt. VfR-Verteidigerin Yaël soll den ersten Strafstoß mit einem Foul und den zweiten mit einem Handspiel verursacht haben. Moisa Verkuijl (15.) nutzte einen Handelfmeter zum 1:1 für den VfR. Der Neuling ging wenig später sogar erstmals in der Zweiten Liga in Führung, als der Ingolstädterin Ina Timmermann nach Flanke von Mariken Kroon ein Eigentor unterlief (28.)

Ein durchaus möglicher Sieg wurde verpasst. Aber es gibt einige Lehren aus dem Auftritt gegen das Team aus Oberbayern. Die Wichtigste ist: Der VfR Warbeyen kann in der Liga mithalten. Das 0:6 in Bochum erscheint auch längst in einem anderen Licht. Der VfL Bochum schaffte am Sonntag einen 5:1-Heimsieg gegen den SC Sand und verdrängte den mit zwei Siegen ohne Gegentor gestarteten Gegner von Platz eins.

Es besteht auch noch reichlich Luft nach oben

Eine weitere Lehre aus dem Spiel ist, dass es dem VfR Warbeyen nach dem Verlust vieler Stammkräfte des Regionalliga-Meisterteams eindrucksvoll gelungen ist, eine neue Mannschaft auf die Beine zu stellen, in der Potenzial steckt. Sie wird noch besser werden, weil sie nach dem Umbruch erst auf dem Weg ist, sich zu finden. Sie war nicht so kombinationssicher wie der FC Ingolstadt. Es muss halt noch einiges zusammenwachsen beim VfR. Der Faktor Zeit wird es richten.

Dem Aufsteiger muss vor den kommenden Aufgaben aber nicht bange sein. Sicherlich kann es weitere Rückschläge wie in Bochum setzen. Doch im Aufgebot steckt genügend Substanz für das Abenteuer Zweite Liga, zumal es einige sehr vielseitige Spielerinnen im Kader gibt, die für viel Variabilität im Spiel sorgen. Etwa Ebla Gouriye (23), die erst eine gute Innenverteidigerin war, ehe sie auf die rechte Abwehrseite rückte und dort auch offensive Akzente setzte. Oder Narjiss Ahamad (24), die im defensiven Mittelfeld mit großem Laufpensum viele Lücken schloss, ehe sie die Ingolstädter Abwehr als Sturmspitze mit Tempo und Dribblings in Verlegenheit brachte.