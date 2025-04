VfR Warbeyen ist Frauen-Zweitligist

Der VfR Warbeyen ist am Ziel. Nach fünf Regionalliga-Jahren hat die Mannschaft des Klever Dorfvereins den Aufstieg in die Zweite Bundesliga der Frauen geschafft. Mit einem 4:0 (0:0)-Erfolg bei der U23-Auswahl von Bayer Leverkusen krönte sich der VfR am Sonntag zum Meister der Regionalliga West – und das bereits vier Spieltage vor Saisonende.

Da rang selbst der sonst so souveräne Trainer Sandro Scuderi mit den Worten. „Wir waren in den letzten Wochen total fokussiert und nur auf Punktejagd. Es ist ein wenig surreal, dass wir es jetzt geschafft haben. Die Freude ist natürlich riesig. Wir fahren jetzt hupend zum Klubhaus nach Warbeyen, aber es dauert vermutlich noch ein paar Tage, bis wir das, was wir geschafft haben, vollständig begriffen haben“, sagte der Coach.

Zehn Minuten später erzielte Ebla Gouriye mit einer schönen Einzelaktion den Treffer zum 2:0 und stellte die Weichen somit auf Auswärtssieg. Ein Doppelpack von Pauline Dallmann in der 72. und 77. Minute sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung – sowohl in der Partie als auch im Rennen um die Meisterschaft.

Großen Haken gemacht

„Wir haben Pauli heute aus der Innenverteidigung auf die Zehn verschoben. Das hat sich ausgezahlt“, sagte Sandro Scuderi. „Zu Beginn haben wir ein paar Minuten gebraucht, um in die Partie zu kommen. Spätestens nach der Gewitterunterbrechung sind wir so richtig in Tritt gekommen. Wir machen jetzt einen riesengroßen Haken hinter das, was wir uns vorgenommen hatten.“

In den kommenden Wochen geht der VfR Warbeyen nun also auf Abschiedstour in der Spielklasse, in der er Jahr für Jahr bessere Ergebnisse erzielen konnte. Auf Platz fünf im Jahr 2022 folgte ein Jahr später der vierte Rang in der Abschlusstabelle. Im vergangenen Jahr feierte das Team die Vizemeisterschaft. Wenn man so will, ist der Aufstieg nun also folgerichtig.

VfR Warbeyen: Rumohr – Gouriye, Grabbe (33. Wilting), C. Rickes, Hubbeling, P. Dallmann, Manoukian (69. Pels), J. Dallmann (80. Angenent), Hoevers (69. Kroon), Verkuijl, Ahamad (80. Miyake).