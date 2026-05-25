VfR Warbeyen holt Erfahrung für Kaderplanung

Für Warbeyen ist die Personalie ein klares Signal. Nach der bemerkenswerten Entwicklung der vergangenen Jahre, die den Klub bis in die 2. Frauen-Bundesliga geführt hatte, soll der Weg nach dem Abstieg nicht abrupt enden, sondern nachhaltig fortgesetzt werden. Gerade in einer Phase, in der Kaderentscheidungen, Strukturen und sportliche Ausrichtung neu bewertet werden müssen, soll Krznar gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Marcel Peters an der nächsten Entwicklungsstufe arbeiten. Krznar bringt dafür eine vielseitige Vita mit. Der Deutsch-Kroate war 17 Jahre als Fußballer in Deutschland, Italien und der Schweiz aktiv. Anschließend arbeitete er zehn Jahre als Trainer im Frauenfußball - von der 3. Liga bis zur 1. Liga. Dazu kommen sieben Jahre Erfahrung im sportlichen Management, zuletzt als Vereinsvorsitzender beim 1. FFC Recklinghausen. Der neue Warbeyener Funktionär kennt den Frauenfußball damit aus mehreren Perspektiven.

Nitsch und Krznar sehen großes Potenzial Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt künftig auf der Kaderplanung, der sportlichen Organisation und der Weiterentwicklung der Vereinsstrukturen im Frauenfußballbereich. Damit soll Warbeyen nach dem Rückschlag des Abstiegs wieder stabil aufgestellt werden. Der Verein will seine gewachsene Identität bewahren, zugleich aber die notwendigen Anpassungen für den Neustart vornehmen. Vereinsvorsitzender Christian Nitsch sieht in der Verpflichtung eine wichtige Ergänzung für die sportliche Leitung. „Andreas bringt viel Erfahrung und ein gutes Netzwerk im Frauenfußball mit. Gerade in der Kaderplanung und bei der sportlichen Weiterentwicklung des Vereins wird er wichtige Impulse setzen. Gemeinsam mit Marcel Peters wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen“, erklärt Nitsch den Vereinsmedien.