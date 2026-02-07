VfR Warbeyen hofft in Ingolstadt auf ein Zeichen des Fußballgottes

Für die Fußballerinnen des VfR Warbeyen wird die Luft im Tabellenkeller der 2. Bundesliga immer dünner. Nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt II, der als Vorletzter nun bereits acht Punkte Vorsprung auf den VfR hat, drängt sich unweigerlich die Frage auf, gegen wen das Schlusslicht in dieser Saison überhaupt noch wichtige Punkte einfahren kann. Eine Mannschaft, gegen die dieses Unterfangen in dieser Saison bereits einmal gelungen ist, wartet nun als nächster Gegner. Am Sonntag um 14 Uhr ist der VfR Warbeyen beim Tabellenachten FC Ingolstadt zu Gast.
Im Hinspiel Anfang September sicherte sich der VfR Warbeyen vor rund 300 Zuschauern einen Punkt, die Partie endete 2:2. Nach einem frühen Rückstand hatte das Team von Sandro Scuderi die Begegnung zwischenzeitlich sogar gedreht. Zum ersten Saisonsieg, auf den der VfR bis heute noch wartet, fehlte damals nicht viel. In der Schlussphase der Partie hatte der Aufsteiger beste Torchancen.
„Wir wissen um die Stabilität des FC Ingolstadt. Das Hinspiel war sehr spannend. Da fehlte uns ein bisschen das Spielglück, um den Sieg zu Hause feiern zu können“, erinnert sich Sandro Scuderi. Der Warbeyener Trainer ist überzeugt, dass auch am Sonntag Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden werden. Ein weiteres Unentschieden würde dem VfR Warbeyen mit Blick auf die Tabellensituation nicht wirklich weiterhelfen.
„Ich gehe davon aus, dass es wieder eine Partie auf Augenhöhe wird, in der Tagesform und Spielglück eine Rolle spielen. Wir werden unseren Stiefel weiter runterspielen. Gegen Bochum waren wir 70 Minuten sehr gut in der Partie. Gegen Frankfurt haben wir gute Arbeit gegen den Ball verrichtet. Es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis wir uns belohnen. Anscheinend will uns der Fußballgott aktuell noch ein bisschen leiden lassen“, sagt Scuderi, der Mut daraus schöpft, dass man sich zuletzt auch auswärts defensiv stabil gezeigt hat.
Die aufgrund der Witterungsbedingungen ungewöhnlich kurze Vorbereitung auf die Rückrunde hat beim VfR Warbeyen zur Folge, dass sich die eine oder andere Personalentscheidung, die unter normalen Umständen wohl schon zum Abschluss der Vorbereitung gefallen wäre, noch in den laufenden Spielbetrieb hineinzieht. „Wir schauen aktuell von Spiel zu Spiel. Ich denke, dass wir spätestens in ein, zwei Wochen ein klareres Bild davon haben, wen wir aufstellen wollen“, sagt Scuderi.
Damit hängt natürlich auch die Einbindung der Neuzugänge zusammen, die bislang noch nicht alle in gleichem Maße Einsatzminuten sammeln konnten. „Sie haben sich gut eingefügt. Man sieht, dass jede Einzelne ihren Platz im großen Gesamtgefüge bereits gefunden hat. Für uns geht es jetzt darum, von Woche zu Woche mehr Klarheit zu gewinnen, wer welche Aufgaben übernimmt“, sagt der VfR-Trainer.
