VfR Warbeyen hofft in Ingolstadt auf ein Zeichen des Fußballgottes

„Wir wissen um die Stabilität des FC Ingolstadt. Das Hinspiel war sehr spannend. Da fehlte uns ein bisschen das Spielglück, um den Sieg zu Hause feiern zu können“, erinnert sich Sandro Scuderi. Der Warbeyener Trainer ist überzeugt, dass auch am Sonntag Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden werden. Ein weiteres Unentschieden würde dem VfR Warbeyen mit Blick auf die Tabellensituation nicht wirklich weiterhelfen.

Was VfR-Trainer Sandro Scuderi in Ingolstadt erwartet

„Ich gehe davon aus, dass es wieder eine Partie auf Augenhöhe wird, in der Tagesform und Spielglück eine Rolle spielen. Wir werden unseren Stiefel weiter runterspielen. Gegen Bochum waren wir 70 Minuten sehr gut in der Partie. Gegen Frankfurt haben wir gute Arbeit gegen den Ball verrichtet. Es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis wir uns belohnen. Anscheinend will uns der Fußballgott aktuell noch ein bisschen leiden lassen“, sagt Scuderi, der Mut daraus schöpft, dass man sich zuletzt auch auswärts defensiv stabil gezeigt hat.

Die aufgrund der Witterungsbedingungen ungewöhnlich kurze Vorbereitung auf die Rückrunde hat beim VfR Warbeyen zur Folge, dass sich die eine oder andere Personalentscheidung, die unter normalen Umständen wohl schon zum Abschluss der Vorbereitung gefallen wäre, noch in den laufenden Spielbetrieb hineinzieht. „Wir schauen aktuell von Spiel zu Spiel. Ich denke, dass wir spätestens in ein, zwei Wochen ein klareres Bild davon haben, wen wir aufstellen wollen“, sagt Scuderi.

Neuzugänge des VfR Warbeyen haben sich bislang gut eingefügt

Damit hängt natürlich auch die Einbindung der Neuzugänge zusammen, die bislang noch nicht alle in gleichem Maße Einsatzminuten sammeln konnten. „Sie haben sich gut eingefügt. Man sieht, dass jede Einzelne ihren Platz im großen Gesamtgefüge bereits gefunden hat. Für uns geht es jetzt darum, von Woche zu Woche mehr Klarheit zu gewinnen, wer welche Aufgaben übernimmt“, sagt der VfR-Trainer.

Die Eindrücke aus der Trainingswoche stimmen Scuderi positiv. „Die Woche verging echt schnell. Wir konnten die Niederlage gegen Frankfurt zügig abschütteln und den Blick nach vorne richten. Die Trainingseinheiten waren gut und intensiv. Alle sind gierig, es ist kein Spannungsabfall zu spüren. Jetzt wollen wir das nächste Endspiel positiv gestalten“, sagt er.

