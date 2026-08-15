VfR Warbeyen hofft auf die große Überraschung gegen Viktoria Berlin

Warbeyen trifft im DFB-Pokal auf Viktoria Berlin – Foto: Pascal Derks

Ein Jahr lang war Kleve Schauplatz von Zweitliga-Fußball, nun gibt es noch einmal einen Nachschlag. Obwohl das Abenteuer des VfR Warbeyen in der zweithöchsten Spielklasse bereits beendet ist, kommt am Sonntag noch einmal Bundesliga-Flair in die Kreisstadt: In den Play-offs zum DFB-Pokal der Frauen ist Viktoria Berlin ab 14 Uhr im Bresserberg-Stadion zu Gast.

Die beiden Duelle aus der vergangenen Saison dürften in der Spielvorbereitung des Zweitligisten allerdings nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Schließlich wird am Sonntag eine personell runderneuerte Warbeyener Mannschaft auf dem Platz stehen. Auch an der Seitenlinie gibt es ein neues Gesicht: Joel Kaworsky feiert im DFB-Pokal sein Pflichtspieldebüt als Trainer des Regionalligisten.

Das Team aus der Bundeshauptstadt war 2025 gemeinsam mit dem VfR Warbeyen in die 2. Bundesliga aufgestiegen und beendete die Saison auf einem bemerkenswerten fünften Platz. Beide Duelle mit dem VfR gingen an die Viktoria. In Kleve drehten die Berlinerinnen einen Rückstand spät noch in einen 3:2-Erfolg, im Rückspiel (3:0) präsentierten sie sich deutlich souveräner.

Von Nervosität ist beim neuen Warbeyener Trainer allerdings wenig zu spüren. „Ein bisschen gesunde Anspannung ist natürlich auch dabei, aber da überwiegt ganz klar die Vorfreude. Wir sind alle sehr glücklich, dass es jetzt endlich wieder losgeht und wir die Möglichkeit haben, gleich zum Auftakt ein Ausrufezeichen zu setzen. Wir werden versuchen, es Berlin so schwer wie möglich zu machen, und sehen dann, wo die Reise hingeht“, sagt Kaworsky.

Der Warbeyener Coach lässt durchblicken, dass sich aus den zahlreichen Neuzugängen inzwischen eine Startformation herauskristallisiert hat. Ganz ausgeschlossen sind spontane Entscheidungen jedoch nicht. „Trotz des großen Umbruchs haben wir es geschafft, einen guten Teamspirit herzustellen und die taktischen und fußballerischen Abläufe einzustudieren. Der Kern der Mannschaft steht, auf einigen Positionen können wir 50:50-Entscheidungen treffen“, sagt Kaworsky.

Auch mit dem Gegner hat man sich intensiv beschäftigt. „Ich glaube nach wie vor, dass Viktoria von der individuellen Qualität her eine der besten Zweitliga-Mannschaften stellt“, sagt Kaworsky. Zugleich sieht er Parallelen zwischen beiden Teams: „Auch sie haben zahlreiche neue Spielerinnen verpflichtet und verfolgen hohe Ziele. Es ist schwierig, alles direkt auf dem Spielfeld umzusetzen“, sagt der Warbeyener Trainer.

Unter der Woche absolvierte der VfR noch einen letzten Härtetest. Beim niederländischen Topklassen-Vertreter DTS Ede setzte sich der Regionalligist souverän mit 5:0 durch. Auf die spielerischen Elemente aus den Vorbereitungspartien will Joel Kaworsky auch gegen Viktoria Berlin setzen. „Man hat gesehen, dass wir auf einem hohen Niveau Fußball spielen können“, sagt der Trainer.

Warbeyen setzt auf Mut gegen starke Viktoria Berlin

Vom eigenen Sechzehner aus will sich der VfR am Sonntag jedenfalls nicht verstecken. Kaworsky: „Wir können Viktoria Berlin ohne Probleme die Favoritenrolle zuschieben. Wir wollen aber mutig auftreten und uns nicht nur hinten einbunkern. Ich rechne uns durchaus Chancen aus und möchte eine mögliche Überraschung nicht von vornherein ins Reich der Fabeln verbannen.“