VfR Warbeyen hofft am Sonntag auf Wiedergutmachung

In der Meisterschaft sorgte eine Woche später ein 0:2 bei der U 20 von SGS Essen für Ernüchterung.

Doch am Sonntag hat die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi gleich die Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass all diese Startschwierigkeiten im für den VfR so wichtigen Fußballjahr 2025 ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten. Um 13 Uhr empfängt der Ligaprimus den Tabellenvierten Arminia Bielefeld im Sportzentrum Unterstadt.