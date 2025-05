VfR Warbeyen: Hochnotpeinliche Schlammschlacht

Gegenseitige Vorhaltungen

Klubführung und enttäuschte Spielerinnen machen sich gegenseitig aus Frust und Enttäuschung gespeiste Vorwürfe und Vorhaltungen, die eine Eskalationsspirale in Gang gebracht haben. Dabei ist für Außenstehende kaum zu ergründen, wer da nun im Recht ist und wer nicht, wer wem etwas zurecht oder zu Unrecht genommen hat. Die am Samstag hinzugerufene Polizei als einzige unbeteiligte Partei ordnet das sehr richtig ein: Das muss allenfalls zivilrechtlich geklärt werden. Aber allein die Tatsache, dass erwachsene Menschen nicht in der Lage sind, dies vernünftig zu regeln, und sich dabei wie Profis zu verhalten (die sie ja alle sein wollen), ist ein Armutszeugnis. Statt Sportsgeist und Fairness greifen Neid und Missgunst um sich. Das könnte Unbeteiligten bis zu einem gewissen Punkt ja noch egal sein. In nahezu jedem Vereins- oder Unternehmenskontext kommt es zu internen Auseinandersetzungen, insbesondere bei plötzlichen Erfolgen oder Veränderungen. Wie das in Warbeyen aber abläuft, gereicht zur Provinz-Posse während des Eintritts auf der größtmöglichen Fußball-Bühne, die zu einer Blamage für Kleve zu werden droht. Wenn nicht alle einmal kurz innehalten, durchatmen und überlegen, wie man jetzt noch halbwegs unbeschadet aus der Geschichte herauskommt, dann gibt es nur Verlierer: den Klub, die geschassten Spielerinnen, die verbliebenen Spielerinnen und die B-Jugendlichen, die in der Not einspringen und von Absteigern vorgeführt werden, den Nachwuchs und die Fans des Klubs – und die Stadt Kleve.