VfR Warbeyen hat auch in Berlin absolut nichts zu melden

Nach dem Seitenwechsel ließ die Berliner Top-Torjägerin Nina Ehegötz noch den Treffer zum 3:0-Endstand folgen (59.). Thomas Gerstner war nach Abpfiff bedient. „Ein paar von uns haben gesagt, es war ja gar nicht so schlecht – das ist aber nicht mein Anspruch. Wir leisten uns einfach Woche für Woche die gleichen Fehler. Trotzdem sind wir gewillt, am letzten Spieltag noch einmal einen positiven Eindruck zu hinterlassen“, so Gerstner.

In ihrem vorerst letzten Zweitliga-Spiel empfangen die Warbeyenerinnen am kommenden Wochenende den FSV Mainz 05 im heimischen Bresserberg-Stadion. Die Gäste aus Rheinland-Pfalz können mit einem Sieg in Kleve den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen.