VfR Warbeyen glaubt an die Aufholjagd

Nach zwei spielfreien Wochen, in denen das Achtelfinale des DFB-Pokals stattfand, für das der VfR Warbeyen allerdings nicht mehr qualifiziert war, kehrt der Aufsteiger heute in den Alltag der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen zurück. Um 14 Uhr ist das Team von Sandro Scuderi, rund drei Autostunden von Kleve entfernt, im Norden von Rheinland-Pfalz bei der SG 99 Andernach zu Gast.

Mit einer Ausnahme belegte die SG Andernach in dieser Zeit immer einen Platz unter den Top fünf. Im Jahr 2023 standen die „Bäckermädchen“ – der Name ist der Andernacher Bäckerjungensage entlehnt – sogar lange auf Aufstiegsplatz zwei, verzichteten jedoch auf den Lizenzantrag zur Fußball-Bundesliga.

Der Kontrahent des VfR kommt ebenfalls aus einer zweiwöchigen Spielpause. In Runde eins des Pokalwettbewerbs hatte die SG ihr Heimspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig mit 0:7 verloren. Der Fusionsklub aus der Römerstadt Andernach feierte bereits im Jahr 2017 seinen ersten Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse und ist seit der Saison 19/20 Dauergast im Unterhaus des deutschen Frauenfußballs.

Auch in dieser Saison ist die Spielgemeinschaft nach leichten Startschwierigkeiten in der Spielklasse angekommen. Von den letzten sechs Spielen ging keins mehr verloren. Mit Siegen gegen Mainz 05 (3:0), Bayern München II (3:0) und den SV Meppen (2:1) arbeitete sich das Team Schritt für Schritt in die obere Tabellenhälfte vor. Im November folgten ein 0:0 gegen Eintracht Frankfurt II und ein 2:0-Erfolg bei Neuling VfL Wolfsburg II, sodass die SG in der Tabelle inzwischen mit 16 Punkten auf dem Konto den fünften Platz belegt.

Scuderi: "Nichts wird uns davon abhalten, weiterzukämpfen"

Der VfR Warbeyen, der weiterhin auf seinen ersten Saisonsieg wartet, tritt die Auswärtsaufgabe als Tabellenschlusslicht naturgemäß in der Rolle des Außenseiters an. In den Wochen bis zur Winterpause müssen zwingend Punkte her, damit der Klassenerhalt überhaupt noch realistisch möglich ist. Den Fahrplan für die nötige Kursänderung hatten alle Beteiligten auf und neben dem Platz in der vergangenen Woche auf einer außerordentlichen Sitzung diskutiert.

VfR-Trainer Sandro Scuderi war es in der Folge ein Anliegen, das Treffen nicht allzu sehr mit Bedeutung aufzuladen und sich schnell wieder den Aufgaben auf dem Trainingsplatz zu widmen. Die Eindrücke aus den Einheiten sind positiv. „Die Spielerinnen haben in den letzten zwei Trainingswochen sehr gut mitgezogen – sowohl auf dem Platz als auch daheim. Wir hatten ihnen einige Hausaufgaben mitgegeben“, sagt der Warbeyener Trainer, der den kommenden Gegner aus Rheinland-Pfalz als „robuste Truppe“ bezeichnet.

Scuderi hat ganz und gar nicht den Eindruck, dass sich seine Spielerinnen von der ernüchternden Tabellensituation entmutigen lassen. „Der Fokus und der Wille, den Bock umzustoßen, sind weiterhin da. Nichts wird uns davon abhalten, weiterzukämpfen und alles auf dem Platz zu lassen.“ Die Zeit für schöne Spielzüge sei jedoch vorbei, so Scuderi: „Es geht um Effektivität – in der Defensive und in der Offensive. Wir müssen immer einen Tick mehr geben, einen Meter mehr gehen, eine Sekunde schneller sein. Wir blicken zuversichtlich auf die Partie, aber am Ende geht es natürlich um das, was wir uns nach 90 Minuten verdient haben.“