VfR Warbeyen gewinnt Test beim GSV Moers mit 4:0 Bei eisigen Temperaturen kam der Regionalliga-Spitzenreiter nur schwer ins Spiel.

Der VfR Warbeyen, Tabellenachter in der Regionalliga der Frauen, hat das Jahr 2023 mit einem 4:0 (1:0)-Sieg im Testspiel beim GSV Moers, Spitzenreiter der Niederrheinliga, eingeläutet. Für den VfR standen in Iona Myake und Hanna Scheid gleich zwei Winter-Neuzugänge in der Startelf.

Bei eisigen Temperaturen fand der Regionalligist nur schwer in die Partie. „Wir haben am Montag erst mit dem Training auf dem Platz angefangen. Uns fehlte so ein bisschen die geistige Frische für Situationen im Gegenpressing oder nach Balleroberungen“, sagte Trainer Sandro Scuderi. Bereits 42 Minuten waren gespielt, als Zara Rickes mit einem Distanzschuss den Führungstreffer erzielte. Jule Dallmann (71., 73.) und Julia Hülsken (84.) stellten den Endstand her. „In der Halbzeit haben wir munter gewechselt und auch das System ein wenig angepasst. Danach wurden wir ein bisschen klarer in unseren Aktionen“, sagte Scuderi.