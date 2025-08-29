VfR Warbeyen geht mit College-Power in die Zweite Liga

Zum Auftakt kassierte der Aufsteiger im Auftaktspiel gegen den VfL Bochum eine herbe 0:6-Packung. Eine, die dabei nur zuschauen konnte, war Lidia Nduka. Der Neuzugang, der zuletzt für den FV Mönchengladbach in der Niederrheinliga auflief, hatte sich im DFB-Pokal-Playoff-Spiel gegen den 1. FC Neubrandenburg eine Sprunggelenkverletzung zugezogen und musste früh ausgewechselt werden. Wie geht’s nun mit ihr weiter?

Die 25-jährige Mittelstürmerin hofft, in den nächsten drei Wochen wieder auf den Platz zurückzukehren, um dem Team in der zweithöchsten Spielklasse zu helfen. Aus ihrer letzten Spielzeit für den FV Mönchengladbach, der 2020 aus einer Abspaltung der Frauen- und Mädchenabteilung des 1. FC Mönchengladbach hervorging, bringt Nduka die beeindruckende Statistik von 20 Toren in 20 Spielen mit. Am Ende stieg der FV Mönchengladbach trotzdem aus der Niederrheinliga ab.

Gerade deshalb dürfte sich so manch einer gefragt haben, was die Verantwortlichen des VfR Warbeyen, die den Transfer bereits Anfang Mai vermeldet hatten, glauben ließ, dass die 25-Jährige auch zwei Spielklassen höher eine gute Rolle spielen kann. Eine mögliche Antwort: Lidia Nduka hat im Rahmen eines Fußball-Stipendiums mehr als vier Jahre lang College Fußball in den USA gespielt – davon die meiste Zeit an der James Maddison University in Virginia und für einige Monate an der Robert Morris University in Pennsylvania.

Währenddessen absolvierte sie ein Bachelorstudium der Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Kriminologie. Im Master hat sie Cybersecurity studiert. Heute ist Nduka, die immer noch in Mönchengladbach wohnhaft ist und mit ihren Mitspielerinnen Gloria Zarambaud und Lea Egbers nach Kleve pendelt, als Spezialistin für Cybersicherheitstraining tätig. An ihre Zeit in den Vereinigten Staaten hat sie sehr gute Erinnerungen. „Es war eine sehr, sehr coole Erfahrung. In den USA wird sehr viel in den Frauenfußball investiert. Es ist beeindruckend, was sie dort für Anlagen haben“, sagt Nduka.

Vier bis fünf Mal pro Woche wurde trainiert, am Wochenende gab es ein Spiel. Im Sommer absolvierte die körperlich starke Stürmerin Jahr für Jahr die Saisonvorbereitung mit dem FV Mönchengladbach und bestritt auch die ersten Pflichtspiele, ehe die Verpflichtungen des Studiums sie wieder nach Übersee beriefen.

Nduka möchte Erfahrungen aus den USA einspielen lassen

Ihre fußballerischen Erfahrungen der vergangenen Jahre kann Nduka sehr gut gegeneinander aufwiegen. „Ich würde sagen, dass das Niveau in den USA schon sehr viel höher ist als in der Niederrheinliga. Ich habe für eine sehr gute College-Mannschaft in einer starken Konferenz gespielt. Meine Gegenspielerinnen waren meist sehr stark und schnell, aber dafür nicht so gut am Ball. Die Mädels in der Zweiten Bundesliga sind vielleicht technisch noch ein wenig besser“, sagt die 25-Jährige.

Der Wechsel zum VfR Warbeyen kam über Sandro Scuderi zustande. Der Warbeyener Trainer hatte Nduka bereits in der Regionalliga kontaktiert. „Damals wollte ich mich erstmal auf das Berufliche fokussieren. Dieses Jahr habe ich dann ein Probetraining absolviert. Sandro hat mir gesagt, dass er mich gerne dabei hätte“, sagt Lidia Nduka, die in vorderster Front flexibel einsetzbar ist. „Am liebsten spiele ich als Mittelstürmerin, aber ich kann auch auf die Flügel ausweichen. Ich bin dynamisch, kann den Ball gut halten und mache gerne auch mal Läufe hinter die Abwehrkette“, sagt Nduka.

Ihre Eindrücke aus der Saisonvorbereitung mit dem VfR Warbeyen sind durchweg positiv. „Es war natürlich sehr intensiv. Untereinander verstehen wir uns alle super und konnten uns bereits sehr gut kennenlernen – auch, wenn nicht alle dieselbe Sprache sprechen“, sagt Nduka.

Die Hoffnung ist auch bei der 25-Jährigen groß, dass sich die funktionierende Chemie in Kürze auch auf dem Platz bemerkbar macht.