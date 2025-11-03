VfR Warbeyen geht am Ende die Puste aus

Es nimmt einfach kein Ende: Die Fußballerinnen des VfR Warbeyen sind auch in ihrem fünften Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga gehörig unter die Räder gekommen. Beim 2:7 (1:2) gegen Mitaufsteiger VfB Stuttgart kassierte der Aufsteiger bereits zum fünften Mal mindestens sechs Gegentreffer auf fremdem Platz. In Sachen Torverhältnis ist der VfR der Konkurrenz aus dem Tabellenkeller schon jetzt weit enteilt – im negativen Sinne. Besonders bitter: Bis zur 80. Minute hatte das Schlusslicht gegen den neuen Tabellenführer sogar an einer Überraschung geschnuppert.

Zu diesem Zeitpunkt stand es „nur“ 2:4 und der VfR hatte mit seiner bisher besten Auswärtsleistung eine spannende Schlussphase ermöglicht. Dafür hatte nach der Anfangsviertelstunde jedoch mal wieder nur wenig gesprochen.

VfR-Keeperin Cilly Plaßmann, die für die rotgesperrte Stammkeeperin Lea Egbers ins Tor gerückt war, musste bereits nach zwei Minuten zum ersten Mal hinter sich greifen. Einmal mehr schenkte der VfR seinem Gegner mit einem zu kurz geratenen Rückpass den Führungstreffer. Nicole Billa spritzte dazwischen und bediente die einschussbereite Meike Meßmer in der Mitte.

In der 16. Minute war Billa selbst erfolgreich, als sie flach im Strafraum angespielt wurde und anschließend keine Mühe hatte, Plaßmann zu umkurven. Zuvor hatte der VfR Warbeyen die Situation eigentlich bereits bereinigt. In der Folge schafften es die Gäste vorerst, ihre Abwehrreihe zu verdichten und weiteren Schaden abzuwenden.

Auf der Gegenseite sorgte ein schön vorgetragener Angriff für den Anschlusstreffer. Nach Ballgewinn von Greta Oerding gelangte das Spielgerät über Lotte Masseling und Rahel Lang zu Narjiss Ahamad, deren Flanke nur unzureichend geklärt werden konnte. Moisa Verkuijl traf aus der Drehung sehenswert in den Winkel. „Danach hat sich der Gegner hier und da ein bisschen angegiftet. Das war unser Ziel und das wollten wir in der zweiten Halbzeit noch einmal befeuern. Und dann kommt sowas“, so Sandro Scuderi.

Was der Warbeyener Trainer meint: In der 48. Minute bekam der VfB einen Foulelfmeter zugesprochen. Beim Zweikampf zwischen Yaël Mollink und Stuttgarts Maximiliane Rall, die theatralisch zu Fall kam, war jedoch kein strafwürdiger Kontakt zu erkennen. Nicole Billa war es egal: Die Stuttgarter Stürmerin verwandelte zum 3:1 (49.).

Am Ende wird es deutlich

Nachdem Meike Meßmer per Kopf auf 4:1 gestellt hatte (66.), kamen die Gäste durch die eingewechselte Akane Miyoshi noch einmal heran (75.), doch die Stuttgarter Joker machten die aufkeimende Hoffnung schnell zunichte. Joy Castor (80.) und Traumtore von Rosa Rückert (84.) und Daphina Redzepi (89.) bescherten dem VfR Warbeyen die nächste hohe Auswärtsniederlage.

„Wenn man 2:7 verliert, wirkt jedes Lob unglaubwürdig. Die Wahrheit ist aber, dass wir hier 75 Minuten sehr gut dagegengehalten haben. Wir waren voller Mut und dann bekommst du so eine Elfmeter-Situation“, sagte Sandro Scuderi, der sich trotzdem nicht lange mit der Niederlage aufhalten möchte. „Wir dürfen jetzt sauer und traurig sein, aber morgen geht es weiter.“ Am kommenden Sonntag, 14 Uhr, empfängt der VfR Warbeyen Turbine Potsdam zum richtungsweisenden Kellerduell.