VfR Warbeyen für Hauptrunde qualifiziert

Die Fußballerinnen des VfR Warbeyen haben am Sonntag ein weiteres Mal Vereinsgeschichte geschrieben. In den Play-offs um den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals feierte der Zweitliga-Aufsteiger in Mecklenburg-Vorpommern einen souveränen 8:0 (5:0)-Erfolg beim Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg. Für den VfR, der in den vergangenen drei Jahren zweimal unglücklich aus dem DFB-Pokal ausgeschieden war, ist es nun im dritten Anlauf der erste Sieg in dem prestigeträchtigen Wettbewerb auf Bundesebene.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir eine Runde weiter sind und erneut Vereinsgeschichte geschrieben haben“, sagte VfR-Trainer Sandro Scuderi kurz nach dem Abpfiff.

In der Folge hielt sich der Außenseiter aus dem Nordosten der Bundesrepublik fast 25 Minuten lang schadlos. Beim VfR Warbeyen musste Lidia Nduka früh für Aida Manoukian weichen. Die Warbeyener Stürmerin hat sich womöglich eine Sprunggelenkverletzung zugezogen. Die personelle Veränderung brachte den Zweitligisten jedoch nicht aus dem Konzept – im Gegenteil: In der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit drehten die Gäste so richtig auf. Erst landete eine Flanke von Emily-Marie Guyens zum 2:0 im Tor (29.), dann sorgten die eingewechselte Manoukian (32.), Jana Barbara (34.) und Lotte Masseling (42.) binnen zehn Minuten für die Vorentscheidung.

Dass das Weiterkommen diesmal endlich gelingen würde, hatte sich bereits früh in der Partie, die vor 100 Zuschauern im Neubrandenburger Jahnstadion stattfand, angedeutet. Es lief erst die sechste Minute, da tauchte Moisa Verkuijl nach schöner Kombination von Lotte Masseling und Jana Barbara plötzlich frei vor dem gegnerischen Tor auf und erzielte mithilfe des Innenpfostens das 1:0.

„Wir wollten den Gegner die ganze Zeit überfordern. Das ist uns sehr gut gelungen. Vom Balltempo her sah das sehr toll aus, die Tore waren schön herausgespielt. Wir haben sehr konzentriert gearbeitet“, sagte Sandro Scuderi.

Und auch in Durchgang zwei war der Torhunger der Gäste, die sich auch in der Defensive sattelfest präsentierten, noch nicht gestillt. Aida Manoukian erzielte ihre Treffer zwei und drei (54., 56.) und Moisa Verkuijl war mit dem Treffer zum 8:0-Endstand (73.) auch das letzte Wort an diesem Sonntagnachmittag reserviert.

Großer Gegner bahnt sich an

Sandro Scuderi lobte im Anschluss an die Partie auch die Professionalität seiner Schützlinge angesichts der herausfordernden Anreise. „Wir haben die schwierigen neuen Bedingungen, die zehnstündige Anreise und die Hektik am Vormittag vor dem Spiel, sehr gut hinter uns gelassen. Insgesamt sind wir alle hochzufrieden.“ Man freue sich allerdings trotzdem, dass in Runde zwei nun ein Heimspiel winkt, so Scuderi.

Dabei kann sich der VfR Warbeyen, der als Play-off-Sieger in Lostopf eins gelandet ist, auf attraktive Gegner freuen. Im zweiten Topf warten nämlich die 16 Bundesligisten sowie Turbine Potsdam und der SC Sandaus der Zweiten Bundesliga.

Die Auslosung findet im Anschluss an das letzte Play-off-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach am morgigen Dienstagabend statt. „Das wird ein großes Highlight, wir wünschen uns natürlich einen Gegner aus der Bundesliga“, sagt der Warbeyener Trainer.