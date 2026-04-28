VfR Warbeyen feiert Schützenfest mit Seltenheitswert

Die U17 des VfR Warbeyen dominiert die Niederrheinliga. – Foto: Pascal Derks

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen sind für die Konkurrenz in der Niederrheinliga schlicht und einfach eine Nummer zu groß. Ihre Ausnahmestellung in der Spielklasse untermauerte die Mannschaft am Sonntag einmal mehr mit einem 14:0 (4:0)-Erfolg beim Drittletzten SV Glehn.

In Durchgang eins ließ es der designierte Meister noch verhältnismäßig ruhig angehen. Robin Giezen (4.), Maja Gesthuysen (15., 31.) und Lucy Aland (18.) sorgten mit ihren Treffern trotzdem für eine komfortable Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel ließ der VfR ganze zehn weitere Tore folgen. Robin Giezen (42., 58.) und Robin Roovers (49., 61., 72.) schnürten jeweils einen Dreierpack, Lucy Aland brachte es insgesamt sogar auf fünf Treffer (65., 68., 70., 74.). Zudem unterlief den Gastgeberinnen ein Eigentor (47.).

VfR-Trainer Bart Denissen wusste das deutliche Ergebnis einzuordnen. „Wir haben uns im zweiten Durchgang vorgenommen, den Ball laufen zu lassen und die Räume zu nutzen. Ich muss ein großes Lob an meine Mannschaft aussprechen. Sie war von der ersten bis zur letzten Minute voll fokussiert“, so Denissen, dessen Team den Titelgewinn in Kürze perfekt machen kann.

1. FC Kleve hält den Verfolger auf Distanz

In der Grenzlandliga der A-Junioren feierte der Nachwuchs des 1. FC Kleve einen wichtigen Erfolg gegen Verfolger GSV Moers. Der Tabellendritte gewann das Spiel gegen den Viertplatzierten mit 4:0 (1:0) und ist auf bestem Wege, die Teilnahme an den Qualifikationsspielen zur Niederrheinliga festzuzurren. Jonas Eul (34.), Joshua Annang (55.), Jakob Riddermann (71.) und Djesely Tavares (84.) erzielten die Klever Treffer. Die JSG SV Straelen/SV Veert rutschte nach einer 2:3 (1:2)-Niederlage gegen den Hamminkelner SV auf Rang acht ab. Zwei Tore von Jan Wuestenberg (21.) und Jacob Schmitz (88.) reichten nicht, denn die Gäste aus Hamminkeln trafen einmal öfter (7., 23., 90.+1).

In der B-Junioren-Grenzlandliga hatte die U16 des 1. FC Kleve unter der Woche noch mit 5:0 (3:0) gegen den SV Sonsbeck gewonnen. Am Sonntag kassierte derTabellenachte dann jedoch selbst eine deutliche 0:8 (0:7)-Niederlage bei den Sportfreunden Lowick. Die Gegentore fielen in der 2., 4., 9., 30., 31., 36., 37. und 63. Minute.

SV Straelen hat das erste Ziel bereits erreicht

Dem SV Straelen ist die Teilnahme an der Niederrheinliga-Qualifikation nach dem 8:2 (2:2)-Auswärtssieg beim Tabellenvierten PSV Wesel nicht mehr zu nehmen. Fabian Otschik (31.), Fynn Eymael (40.), Mats Prang (52., 55., 78.), Marvin Verlegh (65.), Jona Mohr (67.) und Mattis Basten trafen für den Spitzenreiter, der sich auch durch zwei Gegentreffer (9., 36.) nicht aus der Ruhe bringen ließ. Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen feierte nach Toren von Ilja Kellner (18., 50.) und Lennox-Leelaad Jenecke (52.) einen 3:0 (1:0)-Sieg bei der JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo und steht weiterhin auf Platz fünf.

In der Grenzlandliga der C-Junioren kam es am Samstag zum Stadtduell zwischen dem 1. FC Kleve und Siegfried Materborn. Die Talente vom Bresserberg, die die Tabelle vier Spieltage vor Schluss anführen, hatten ihre Probleme mit dem Schlusslicht aus Materborn. Ein später Treffer von Ben Janßen (70.+2) reichte jedoch zum knappen 1:0 (0:0)-Erfolg.