VfR Warbeyen feiert die Niederrheinliga-Meisterschaft

Die C-Jugend des 1. FC Kleve hat einen Kantersieg eingefahren. – Foto: Pascal Derks

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen sind zwei Spieltage vor Saisonende am Ziel: Am Sonntagabend sicherte sich das Team mit einem 4:1 (3:0)-Erfolg über Verfolger MSV Duisburg den Meistertitel in der Niederrheinliga. Damit wird das Team in der kommenden Saison zum zweiten Mal in der Regionalliga West an den Start gehen.

Das Hinspiel in Duisburg war Anfang Dezember noch mit 2:0 an den MSV gegangen. Diesmal ließ der VfR von Anfang an nichts anbrennen. Ein Hattrick von Lucy Aland (9., 12., 40.+1) sorgte noch vor der Halbzeit für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste zwar schnell verkürzen (44.), doch in der Folge gelang es dem MSV nicht, den VfR Warbeyen weiter unter Druck zu setzen.

Nach Robin Roovers Treffer zum 4:1-Endstand in der Nachspielzeit kannte der Jubel im Sportzentrum Unterstadt keine Grenzen mehr. „Wir haben gut durchgehalten und standen defensiv sehr gut. Ich bin sehr stolz auf das, was die Spielerinnen während der Saison geleistet haben. Wir sind als Mannschaft erwachsen geworden“, sagte VfR-Trainer Bart Denissen.

Kleves B-Junioren kämpfen weiter gegen Abstieg

Die B-Junioren des 1. FC Kleve stemmen sich derweil weiterhin mit aller Macht gegen den direkten Abstieg aus der Niederrheinliga. Mit einem 1:1 (0:1) beim Tabellensechsten Ratingen 04/19 verteidigte der Nachwuchs des Fusionsklubs Relegationsplatz elf. Auf den Treffer zum 0:1 kurz vor der Halbzeit (40.+1) folgte in Durchgang zwei der späte Ausgleich durch Jakob Janßen (76.).

FC-Trainer Lukas Nakielski hatte ein Extralob für seinen Innenverteidiger parat. „Er hat hinten alles weggeräumt und vorne das Tor gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir Moral gezeigt und daran geglaubt, dass wir das Spiel noch drehen können. Das war eine rundum gelungene Partie von uns“, sagte Nakielski.

In der A-Junioren-Grenzlandliga bekam der 1. FC Kleve unterdessen eine Lehrstunde erteilt. Bei Tabellenführer FC Neukirchen-Vluyn verlor der Tabellendritte mit 0:9 (0:2). Die JSG SV Straelen/SV Veert gewann dank Toren von Hannes Schmitz (3), Jacob Schmitz (2), Robin Fleuren und Liam Neukirch mit 7:2 (4:2) bei der JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo.

In der B-Junioren-Grenzlandliga gewann Siegfried Materborn mit 5:1 (1:1) bei der U16 des VfB Homberg. Prince Ngesang (2), Kamal Alomari, Luca Gruteser und Philipp van Stiphout trafen für die Gäste.

Tabellenführer 1. FC Kleve macht das Dutzend voll

Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen gewann ihr Heimspiel gegen den SV Krechting mit 8:2 (4:2). Sofian El Nounou (4), Henning Seegers, Noah Koblitz, Ilja Kellner und Moritz Helling erzielten die Tore der JSG. In der Grenzlandliga der C-Junioren feierte der Ligaprimus 1. FC Kleve einen 12:1 (4:1)-Kantersieg beim Vorletzten Hamminkelner SV. Lukas Rehfehldt (4), Darian Böker (2), Till Weber (2), Jonas Bachtlin, Paul Heiting, Milo Gichtbrock und Max Schneider erzielten die Klever Treffer. Schlusslicht Siegfried Materborn feierte mit einem 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Lintfort seinen dritten Saisonsieg.