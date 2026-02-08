VfR Warbeyen feiert den ersten Sieg in der 2. Bundesliga

Auf dem Kunstrasenplatz im Ingolstädter Audi-Sportpark legte der VfR Warbeyen von Anfang an ein hohes Tempo vor und setzte die Defensive des FC Ingolstadt mit aggressivem Angriffspressing früh unter Druck. Viele Male landete der Ball deshalb im Seitenaus. Die Oberbayerinnen taten sich spürbar schwer, ihr Aufbauspiel sauber aufzuziehen.

Mitte der ersten Halbzeit musste der FC Ingolstadt zudem einen personellen Rückschlag hinnehmen. Nach einer mehrminütigen Behandlungspause wurde die verletzte Leonie Hein durch Nina Penzkofer ersetzt. Die Unterbrechung nahm den Gästen etwas den Schwung. In der Offensive blieb es zunächst noch bei wenig zwingenden Annäherungen.

Cleven und Ahamad führen Warbeyen zum Premierensieg gegen den FC Ingolstadt

Das änderte sich in der zweiten Halbzeit. Nach einer Stunde erhöhte VfR-Trainer Sandro Scuderi das Risiko und brachte in Akane Miyoshi und Marit Cleven zwei Offensivspielerinnen – eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte. Nur drei Minuten nach ihrer Einwechslung erzielte Cleven mit ihrem ersten Saisontreffer das 1:0 für den VfR Warbeyen (63.). Nach Ballgewinn von Rahel Lang hatte Narjiss Ahamad die Torschützin links im Sechzehner bedient.

In der Folge zog sich der VfR Warbeyen ein wenig zurück, ohne jedoch die Offensivbemühungen gänzlich einzustellen. Bei einem Eckball in der 85. Minute waren es schließlich erneut die Protagonistinnen des Führungstreffers, die für die Vorentscheidung sorgten. Die Hereingabe von Ahamad verlängerte Lang per Kopf an den ersten Pfosten, wo Cleven am schnellsten reagierte und den Ball per Fallrückzieher unter die Latte setzte.

Dass Ingolstadts Nina Penzkofer in der hitzigen Nachspielzeit mit der letzten Aktion noch auf 1:2 stellte, spielte keine Rolle mehr. Die Spielerinnen des VfR verschmolzen nach Abpfiff zu einer türkisblauen Jubeltraube. Trainer Sandro Scuderi war mittendrin: „Wir haben heute Geschichte geschrieben. Ich freu mich so sehr für die Mädels“, war die initiale Reaktion des Warbeyener Übungsleiters.