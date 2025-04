VfR Warbeyen feiert den Aufstieg mit seinen Fans

Nach der Pflicht kommt die Kür. Für die Fußballerinnen des VfR Warbeyen beginnt nun die Abschiedstour in der Regionalliga. Im Sommer verabschiedet sich der Meister der dritthöchsten Spielklasse in Richtung Zweite Bundesliga. Vier Spiele wird der VfR Warbeyen noch absolvieren, das erste am Samstagabend um 18 Uhr gegen den 1. FFC Recklinghausen.