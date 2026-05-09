VfR Warbeyen fährt nicht zum Sightseeing nach Berlin

Warbeyen hofft noch auf den ein oder anderen Punktgewinn. – Foto: Markus Verwimp

Die Paarung dürfte bei vielen VfR-Anhängern Erinnerungen an das Hinspiel Anfang Dezember wecken. Im Klever Bresserberg-Stadion spielten sich damals dramatische Szenen ab.

Nachdem der VfR einen Halbzeitrückstand durch Treffer von Moisa Verkuijl und Akane Miyoshi in eine 2:1-Führung verwandelt hatte, entriss Viktoria Berlin den Gastgeberinnen den ersten Saisonsieg noch mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit.

Wie unterschiedlich die Saison für die beiden Aufsteiger aus Kleve und Berlin bislang verlaufen ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Viktoria Berlin, die mit professionellen Strukturen und großen Ambitionen den Frauenfußball in der Hauptstadt voranbringen will, hatte in ihrer ersten Zweitliga-Saison seit 2013/14 keine Probleme, den Klassenerhalt frühzeitig perfekt zu machen. Zwei Spieltage vor Saisonende steht das Team von Trainer Miren Catovic bei 39 Punkten.

Dabei gelang es der Viktoria mehrfach, auch Spitzenmannschaften der Liga zu ärgern. Gegen den SV Meppen feierte Berlin einen 2:0-Erfolg, gegen Mainz 05 und Tabellenführer VfB Stuttgart sprang jeweils ein 0:0 und damit ein Punktgewinn heraus. Thomas Gerstner weiß folglich, was seine Mannschaft in Berlin erwartet.

„Bei uns muss schon ziemlich viel gut und beim Gegner ziemlich viel schlecht laufen, damit man auf ein enges Spiel hoffen kann. Klar ist aber auch: Unsere letzte Auswärtstour soll keine Kaffeefahrt oder Sightseeing-Tour werden. Das Hinspiel hat gezeigt, dass wir schon einmal nah dran waren, einen solchen Gegner zu bezwingen“, sagt der Warbeyener Trainer.