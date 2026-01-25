VfR Warbeyen eröffnet gegen den VfL Bochum den Überlebenskampf

Zur Wahrheit gehört aber auch: Der Druck auf den VfR Warbeyen ist zum Rückrundenstart enorm. Für den Tabellenletzten, der die Hinrunde sieglos und mit lediglich drei Punkten abgeschlossen hat, geht es von Beginn an wieder um das nackte Überleben in der Zweiten Bundesliga. Ein Erfolgserlebnis gegen den VfL Bochum – das Hinspiel verlor der VfR mit 0:6 – ist dabei fast schon Pflicht, um die ohnehin schwere Hypothek nicht weiter anwachsen zu lassen.

Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München II sind parallel ebenfalls im Einsatz – gut möglich, dass der Rückstand zum rettenden Ufer bei Erfolgen der Konkurrenz weiter anwächst. Aktuell trennen den VfR Warbeyen bereits zwölf Zähler von der Borussia aus Mönchengladbach, die mit 15 Punkten auf Platz elf und damit gerade so über dem Strich steht.

Von Rechenspielen will Sandro Scuderi weiterhin nichts wissen. Der Warbeyener Trainer möchte, dass seine Schützlinge alles ausblenden und sich nur auf die bevorstehende Aufgabe fokussieren. „Wir schauen weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft – das ist unser Credo. Wir gehen das jetzt von Spiel zu Spiel an“, sagt Scuderi.

Um noch einmal alle Kräfte zu bündeln und die Vorbereitung produktiv abzuschließen, hat der Coach rund um das Heimspiel ein Kurz-Trainingslager angesetzt. Die Eindrücke sind positiv. „Zu Beginn der Woche haben wir die Belastung ein bisschen runtergefahren, jetzt geht es mit Vollgas in Richtung Sonntag. Ich denke, dass wir von der Intensität dort sind, wo wir hinwollten. Wir freuen uns auf das Heimspiel“, so Scuderi.

Trainer Scuderi setzt auf Intensität: Trainingslager und neue Optionen im Kader