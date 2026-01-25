VfR Warbeyen eröffnet gegen den VfL Bochum den Überlebenskampf

Der VfR Warbeyen startet am Sonntag um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den VfL Bochum in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen. Die Partie markiert den Pflichtspielauftakt 2026 und ist zugleich das Nachholspiel, das ursprünglich am 21. Dezember stattfinden sollte, jedoch wegen einer Platzsperre verlegt werden musste. Auch zum Jahresbeginn sind die Bedingungen alles andere als ideal.
Erneut hat die Platzkommission dem Naturrasen im Stadion ihren Segen verwehrt. Deshalb wird die Partie nun auf dem direkt angrenzenden Kunstrasenplatz ausgetragen. Immerhin: Dort hinterließ der VfR Warbeyen zuletzt im Testspiel gegen Regionalligist Holstein Kiel beim 5:0-Erfolg einen überzeugenden Eindruck.
Zur Wahrheit gehört aber auch: Der Druck auf den VfR Warbeyen ist zum Rückrundenstart enorm. Für den Tabellenletzten, der die Hinrunde sieglos und mit lediglich drei Punkten abgeschlossen hat, geht es von Beginn an wieder um das nackte Überleben in der Zweiten Bundesliga. Ein Erfolgserlebnis gegen den VfL Bochum – das Hinspiel verlor der VfR mit 0:6 – ist dabei fast schon Pflicht, um die ohnehin schwere Hypothek nicht weiter anwachsen zu lassen.
Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München II sind parallel ebenfalls im Einsatz – gut möglich, dass der Rückstand zum rettenden Ufer bei Erfolgen der Konkurrenz weiter anwächst. Aktuell trennen den VfR Warbeyen bereits zwölf Zähler von der Borussia aus Mönchengladbach, die mit 15 Punkten auf Platz elf und damit gerade so über dem Strich steht.
Von Rechenspielen will Sandro Scuderi weiterhin nichts wissen. Der Warbeyener Trainer möchte, dass seine Schützlinge alles ausblenden und sich nur auf die bevorstehende Aufgabe fokussieren. „Wir schauen weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft – das ist unser Credo. Wir gehen das jetzt von Spiel zu Spiel an“, sagt Scuderi.
Um noch einmal alle Kräfte zu bündeln und die Vorbereitung produktiv abzuschließen, hat der Coach rund um das Heimspiel ein Kurz-Trainingslager angesetzt. Die Eindrücke sind positiv. „Zu Beginn der Woche haben wir die Belastung ein bisschen runtergefahren, jetzt geht es mit Vollgas in Richtung Sonntag. Ich denke, dass wir von der Intensität dort sind, wo wir hinwollten. Wir freuen uns auf das Heimspiel“, so Scuderi.
Neben der intensiven Arbeit auf dem Trainingsplatz hat sich unter der Woche auch im Kader noch etwas getan. Mit Maxi Carlitz und Marit Cleven stehen dem VfR Warbeyen zusätzliche Optionen für die Torhüterinnen-Position und das Mittelfeld zur Verfügung. Letztere gehört bereits seit der Sommervorbereitung zum Team, erhielt jedoch erst nach ihrem 18. Geburtstag vor wenigen Wochen die Spielberechtigung.
Dass es weitere Neuzugänge in den Spieltagskader schaffen, ist derweil nicht ausgeschlossen – bei einigen könnte die Freigabe noch rechtzeitig erfolgen. Unabhängig davon steht der Warbeyener Plan fest: „Wir wollen gut ins Spiel kommen und das höchste Maß an Gegenwehr leisten. Die Arbeit gegen den Ball und der Mannschaftsgeist haben oberste Priorität. Wir wollen es einfach besser machen als in der Hinrunde“, sagt Sandro Scuderi.
