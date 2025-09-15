VfR Warbeyen erlebt ein Fiasko in Meppen

Für die Fußballerinnen des VfR Warbeyen läuft in der Ferne bisher noch nicht viel zusammen. Am Sonntag kassierte der Aufsteiger im zweiten Zweitliga-Auswärtsspiel seiner Vereinsgeschichte eine schmerzhafte 0:8 (0:4)-Pleite beim SV Meppen. Bereits bei seinem ersten Auftritt auf fremden Rasen hatte der VfR ordentlich Lehrgeld zahlen müssen. Zum Auftakt gab es eine 0:6-Niederlage an der Castroper Straße beim VfL Bochum.

„Solche Spiele gehören auch zum Fußball-Alltag in Liga zwei dazu. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Das ist auch für mich ein Lernprozess. Wir werden das Gesehene scharf analysieren – sowohl auf inhaltlicher als auch auf persönlicher Ebene“, sagt der Warbeyener Trainer.

Zuletzt hatte sich die Elf von Sandro Scuderi jedoch stark stabilisiert präsentiert. In den aufeinanderfolgenden Heimspielen gegen Eintracht Frankfurt II (1:1) und den FC Ingolstadt (2:2) erspielte sich der Neuling die ersten beiden Zähler der noch jungen Saison. Wie geht man nun mit der nächsten hohen Niederlage um? Sandro Scuderi formuliert eine erste Antwort.

Am Ende sei die Rechnung aber eine einfache: „Wir wissen, was möglich ist, wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen. Machen wir das, kann einiges auf dem Platz passieren. Machen wir das nicht, bekommen wir halt auf die Nuss.“

In Meppen bahnte sich das Unheil sehr früh an. Vor 472 Zuschauern erlebte der VfR Warbeyen in der Hänsch-Arena eine Anfangs-Viertelstunde zum Vergessen. SVM-Stürmerin Laura Bröring schnürte innerhalb von acht Minuten einen lupenreinen Hattrick (7., 9., 14).

Bezeichnend für den passiven Auftritt des VfR war das Zustandekommen des dritten Treffers. Einen Eckball von der linken Seite spielte der SV Meppen an die Fünferkante, wo Lea Mauly unbedrängt für Bröring klatschen ließ, die völlig freistehend einschieben konnte. „Nach den Gegentoren waren wir mit den Gedanken woanders. Aus dem Mut, den wir in den letzten zwei Wochen geschöpft haben, wurde Mutlosigkeit“, sagte Sandro Scuderi.

Und der Warbeyener Coach musste zuschauen, wie es noch bitterer wurde. Bente Bode sorgte in der 27. Minute nach Vorarbeit von Anouk Blaschka für den vierten Meppener Treffer. In der Folge hielt sich der VfR Warbeyen eine ganze Weile lang schadlos, ehe er die Gastgeberinnen nach einer Stunde noch ein weiters Mal zum Toreschießen einlud.

Bröring nutzte einen Fehler von VfR-Keeperin Ilse van Rheenen zum 5:0 (69.), Chantal Schouwstra machte zwei Minuten später das halbe Dutzend voll. In den Schlussminuten ließ der VfR dann noch einmal jegliche Gegenwehr vermissen, sodass sich auch die eingewechselten Ayleen Seyen (90.) und Genesis Castrellon (90.+1) noch in die Torschützenliste eintragen durften.

„Das darf uns am Ende nicht passieren. Das haben wir nicht nötig. Wir müssen in uns darüber im Klaren sein: Wenn nur ein, zwei Prozent fehlen, reicht es nicht. Dieses Mal haben wir nicht performt – dann fährst du halt so nach Hause“, sagte Sandro Scuderi.

Die Gelegenheit zur Wiedergutmachung hat der VfR, wenn am Sonntag, 14 Uhr, der FC Bayern München II an den Bresserberg kommt. Immerhin: Dort ist der VfR Warbeyen noch ungeschlagen.