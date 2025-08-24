VfR Warbeyen erlebt ein böses Erwachen

Die Fußballerinnen des VfR Warbeyen sind nach den ersten 90 Minuten in der Zweiten Bundesliga bereits auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Am Sonntagnachmittag ging der Neuling in seinem Auftaktspiel beim VfL Bochum mit 0:6 (0:2) baden. Rund 40 Minuten lang hatte sich die Elf, die Trainer Sandro Scuderi ins Rennen geschickt hatte, mit Mühe schadlos gehalten. Dann nahm das Unheil seinen Lauf.

Angesichts dessen, was seine Schützlinge vor 280 Zuschauern an der Castroper Straße in Bochum dargeboten hatten, wählte auch der sonst so positive Warbeyener Trainer deutliche Worte. „Dass es bis zur 40. Minute noch 0:0 stand, ist trügerisch. Wir haben bereits nach 20 Minuten komplett den Faden verloren. Da gehören natürlich immer zwei zu: Ein guter Gegner, der mit einer großen Wucht agiert hat, und wir, die dabei viel zu passiv waren. Wir waren zu ängstlich, zu mutlos“, sagte Scuderi.

Der VfL Bochum, der Tabellensiebte der vergangenen Saison, der auch in dieser Spielzeit wieder mit großen Ambitionen in die Saison startet, hatte von Anfang an das Kommando übernommen und den VfR Warbeyen in die eigene Hälfte gedrückt. Einen früheren Rückstand wusste Ilse van Rheenen, die als erste Torhüterin aus der Warbeyener Saisonvorbereitung hervorgegangen ist, in der 18. Minute noch zu verhindern. Nach einem vermeintlichen Foul von Jana Barbara an der Bochumerin Franziska Wenzel parierte die 20-Jährige den fälligen Strafstoß.

Doch als Leana Zaugg in der 41. Minute nach mehreren geblockten Versuchen zum Abschluss kam, konnte van Rheenen den Ball nur noch an den Innenpfosten lenken, von wo aus der Ball über die Linie kullerte. Keine 120 Sekunden später staubte Dörthe Hoppius nach einem Lattenkracher von Anna Moczarski zum 2:0 (43.) ab. „Dass es in der zweiten Halbzeit so deutlich wurde, ist ärgerlich, weil wir in der Pause all die Dinge angesprochen haben, die unserem Spiel nicht gutgetan haben“, sagte Sandro Scuderi. Viel zu einfach fiel beispielsweise der Treffer zum 0:3 (55.), als Lilith Schmidt nach einem Steckpass frei vor dem Tor für Hoppius querlegen konnte.

Eine Eckballvariante (69.) und ein indirekter Freistoß von der Fünferlinie (78.) bescherten der Bochumer Torjägerin die Treffer drei und vier – und dem VfR das 0:4 und das 0:5. Das letzte Wort hatte die eingewechselte Lara Kirkby, die in der 85. Minute per Direktabnahme zum 6:0-Endstand traf.

„Es war immer nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Tor fällt. Man muss neidlos anerkennen: Der VfL Bochum hat ein tolles Spiel abgeliefert. Bei uns hat es an allem gefehlt. Es war ein gebrauchter Tag“, sagte Sandro Scuderi, der unter der Woche dafür Sorgen möchte, dass trotz der deutlichen Niederlage wieder ein wenig Positivität einkehrt. „Wenn man 0:6 verliert, gibt es aus dem Spiel selbst wenig Positives rauszuziehen. Viel wichtiger ist, dass wir positiv damit umgehen. Es ging um drei Punkte – nicht mehr und nicht weniger.“

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht. Der VfR Warbeyen steht vor seiner Heimpremiere in der Zweiten Bundesliga. Am Sonntag, 14 Uhr, ist die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt zu Gast am Bresserberg. Die Eintracht trennte sich in ihrem Auftaktspiel mit 1:1 von Borussia Mönchengladbach.