VfR Warbeyen – eine verpasste Chance und ein herzliches Geschenk

Für den VfR Warbeyen gab es wieder nichts zu gewinnen. – Foto: Markus Verwimp

Viel deutet mittlerweile darauf hin, dass sich die Fußballerinnen des VfR Warbeyen leise aus der 2. Bundesliga verabschieden werden. Ein sportliches Erfolgserlebnis scheint angesichts des Restprogramms zunehmend unrealistisch. Am Sonntag verlor der VfR Warbeyen auch sein Auswärtsspiel bei Turbine Potsdam mit 0:3 (0:1). Dabei stecken die Gastgeberinnen selbst noch mitten im Abstiegskampf. Dort hatte sich VfR-Coach Thomas Gerstner angesichts der Tabellensituation im Vorfeld noch die größten Chancen ausgerechnet.

Nicht gerade hilfreich war zudem, dass der VfR Warbeyen einmal mehr früh in Rückstand geriet. Es lief erst die zweite Spielminute, als Turbine nach einem Ballgewinn schnell nach vorne spielte: Rana Okuma spielte den entscheidenden Steilpass auf Caroline Krawczyk, die die herauseilende Elena Milam umkurvte und zum 1:0 einschob.

Trotz einer über weite Strecken engagierten Leistung reichte es für den VfR am Ende jedoch nicht zum Punktgewinn. „Wir haben es sehr vernünftig gemacht, gut mitgehalten und teilweise auch ansehnlichen Fußball gespielt. Nach vorne fehlte uns leider die Durchschlagskraft“, sagte der Warbeyener Trainer.

Zehn Minuten später bot sich den Gästen die große Chance auf den Ausgleich. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass von Merle Kirschstein lief Aqsa Mushtaq halblinks frei auf das Tor zu, scheiterte mit ihrem überhasteten Abschluss jedoch an Turbine-Keeperin Maja Poulsen. „Das war unsere einzige zwingende Torchance. Die hätten wir machen müssen“, sagte Thomas Gerstner.

Turbine Potsdam nutzt Warbeyener Fehler eiskalt aus

Die Potsdamerinnen gingen auf der anderen Seite deutlich effizienter mit ihren Möglichkeiten um. Nach einem Ballverlust im Warbeyener Spielaufbau erhöhten die Gastgeberinnen in der 68. Minute auf 2:0. Torschützin war Amani Mahmoud. Ein Abstimmungsfehler in der Warbeyener Innenverteidigung ermöglichte es Alina Gnädig in der Schlussphase schließlich, den Treffer zum 3:0-Endstand zu erzielen (88.).

Gerstner setzt Zeichen für den Teamgeist – Plaßmann darf spielen

Eine schöne Randnotiz: In der 90. Minute durfte Ersatzkeeperin Cilly Plaßmann noch für einige Minuten auf den Platz – ein Geschenk von Thomas Gerstner. „Sie ist immer da. Es gehört in dieser Phase der Saison dazu, dass man der einen oder anderen noch ein paar Minuten gibt. Das hebt den Teamspirit“, sagte der Trainer.

In einer Woche bietet sich seiner Mannschaft die nächste Gelegenheit, sich mit einem Erfolgserlebnis aus Liga zwei zu verabschieden. Gegner ist die SG Andernach.

VfR Warbeyen: Milam (90. Plaßmann) – Hoevers, Gouriye, Mushtaq (66. Nduka), Masseling, Miyoshi (81. Zarambaud), Howard, Verkuijl (81. Barbara), Kroon, Cleven, Mollink.