VfR Warbeyen: Ein Arbeitssieg und viele Krankenscheine

Die Fußballerinnen des VfR Warbeyen stehen zum vierten Mal in Folge im Finale um den Niederrheinpokal. Am Montagnachmittag setzte sich der Titelverteidiger mit 3:1 (1:1) beim Mülheimer Niederrheinligisten SV Heißen durch und löste so das Ticket für das Endspiel des Pokalwettbewerbs auf Verbandsebene.

Hintergrund ist, dass einige Spielerinnen, mit denen der VfR Warbeyen nicht für die Zweite Bundesliga plant, allen voran Kapitänin Pauline Dallmann, rund um die Meisterschafts-Feierlichkeiten scharfe Kritik an der Art und Weise geübt hatten, wie die Personalentscheidungen kommuniziert worden waren. Ab sofort muss das Trainerteam um Sandro Scuderi improvisieren. „Wir werden jetzt Woche für Woche schauen, wer dabei ist und ein wenig puzzeln. Wir sind natürlich überglücklich, dass wir mit dieser ungewohnten Formation heute einen Sieg einfahren konnten“, sagte Sandro Scuderi.

Im Halbfinale in Mülheim machten die Neuen ihre Sache augenscheinlich ganz gut. Yasmeen Al Zriekat hatte den Titelverteidiger bereits nach drei Minuten sehenswert in Führung gebracht. Danach ließen die Gäste jedoch eine ganze Reihe hochkarätiger Chancen ungenutzt und schauten plötzlich in die Röhre, als Lynn Terstegen VfR-Keeperin Nina Schoofs zum 1:1 (28.) überlupfte. In Durchgang zwei scheiterte der VfR gleich dreimal am Aluminium.

Späte Entscheidung

Erst als Narjiss Ahamad in der 73. Minute nach Vorarbeit von Aida Manoukian auf 2:1 stellte, konnte der Warbeyener Anhang durchatmen. In der Nachspielzeit legte Ebla Gouriye Isa Hoevers noch den Treffer zum 3:1-Endstand auf. Sandro Scuderi zollte dem Gegner nach Abpfiff Respekt. „Heißen hat sich wirklich nach allen Kräften gewehrt. Aber auch wir sind hochzufrieden damit, wie wir diese Partie bestritten haben.“

Im Endspiel trifft der VfR nun entweder auf Niederrheinligist GSV Moers oder Landesligist TSV Solingen. Das zweite Halbfinale steigt erst am 14. Mai. Da der VfR Warbeyen als künftiger Zweitligist automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert ist, machen der designierte Regionalliga-Aufsteiger aus Moers und Solingen die Qualifikation für den Pokalwettbewerb auf Bundesebene unter sich aus. An den Warbeyener Ambitionen ändert das nichts. Scuderi: „Wenn man schon im Endspiel steht, möchte man selbstverständlich auch gewinnen.“

VfR Warbeyen: Schoofs – Angenent (54. van Verseveld), Guyens, Pels, Hoevers, Manoukian, Verkuijl, Kroon (80. Gashi), Ahamad, Al Zriekat (54. de Gelder), Gouriye.