VfR Warbeyen dreht in Unterzahl so richtig auf

Warbeyen feiert einen klaren Sieg – Foto: Pascal Derks

Die Spielerinnen des VfR Warbeyen haben am Sonntag einen überzeugenden Testspielerfolg gefeiert. Gegen Landesligist SV Walbeck hatte der Zweitliga-Absteiger trotz langer Unterzahl keine Mühe und setzte sich souverän mit 9:0 (4:0) durch. Und eine Spielerin zeigte sich in ganz besonders torgefährlicher Form.

Kurz darauf mussten die Gäste jedoch einen Rückschlag verkraften. Jeleaugh Rosa rutschte als letzte Spielerin unglücklich in eine Walbecker Stürmerin und wurde wegen einer Notbremse mit der Roten Karte des Feldes verwiesen (39.). Die Unterzahl änderte am Spielverlauf allerdings kaum etwas. Der VfR blieb die klar dominierende Mannschaft und baute den Vorsprung nach dem Seitenwechsel weiter aus.

Gegen den SV Walbeck setzte zunächst die Offensive des VfR die Akzente. Bereits nach einer guten Viertelstunde führte das Team von Trainer Joel Kaworsky mit 3:0. Chelsea Homan (10.), Vanessa Susanna (14.) und Anna-Sophie Schindler (16.) sorgten früh für klare Verhältnisse. In der 34. Minute legte Susanna ihren zweiten Treffer des Tages nach.

Lisa van der Linde erhöhte in der 52. Minute auf 5:0. Anschließend bewies Chelsea Homan Zielgenauigkeit. Mit drei weiteren Treffern (56., 62., 71.) schnürte sie ein Viererpack. Zudem trug sich auch Shijona Martina in die Torschützenliste ein (62.). Dass das Ergebnis am Ende nicht zweistellig ausfiel, lag auch am SV Walbeck, der sich trotz des deutlichen Rückstands bis zum Schlusspfiff wehrte. „Sie haben eine gute kämpferische Leistung gezeigt“, erkannte auch Joel Kaworsky an.

Neuzugang Eef Kerkhof feiert ihr Debüt – Trainer Kaworsky lobt Teamleistung

Neben einigen Probespielerinnen feierte in Walbeck auch Neuzugang Eef Kerkhof ihr Debüt. Die Verpflichtung der 25-jährigen Niederländerin war erst unter der Woche bekannt gegeben worden. Zuletzt stand die defensive Mittelfeldspielerin für den SC Heerenveen in der Eredivisie Vrouwen unter Vertrag und soll künftig das Zentrum des Regionalligisten verstärken.

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft zeigte sich Joel Kaworsky rundum zufrieden. „Dafür, dass wir so lange zu zehnt gespielt haben, war das schon sehr gut. Wir haben gegen einen tiefstehenden Gegner Lösungen gefunden und variabel agiert. Wir wollen uns jetzt noch auf ein, zwei Positionen verstärken. Dann steht der Kader so weit. Wir sind momentan auf einem sehr guten Weg“, sagte der Trainer des VfR Warbeyen.