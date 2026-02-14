VfR Warbeyen: "Dieses Gefühl kann Berge versetzen“

Kommt Warbeyen jetzt endlich ins Rollen? – Foto: Jürgen Meyer

Der Jubel über den ersten Zweitliga-Sieg der Vereinsgeschichte ist bei den Fußballerinnen des VfR Warbeyen noch nicht ganz verklungen, da wartet bereits die nächste große Herausforderung. Am Sonntag, 14 Uhr, empfängt das Schlusslicht den Tabellendritten SV Meppen. Beim 0:8 im Hinspiel hatte sich der Aufsteiger die bisher höchste Saison-Niederlage eingehandelt. Mit welchem Plan will der VfR dem SV Meppen diesmal begegnen – und welche Rolle kann die neue Euphorie im Team spielen?

Scuderi: "Alle sind motiviert und voller Tatendrang“

Der historische 2:1-Erfolg gegen den FC Ingolstadt hat im Team spürbar Spuren hinterlassen. „Auf der neunstündigen Rückfahrt hat niemand geschlafen. Wir waren so begeistert, so aufgeregt und euphorisiert, dass niemand die Augen zugemacht hat, obwohl wir erst gegen drei Uhr wieder zu Hause waren. Das war ein Gefühl, das Berge versetzen kann“, sagt VfR-Trainer Sandro Scuderi.

Und auch unter der Woche hallten die Eindrücke vom Premierensieg noch nach. „Die positive Stimmung hat sich auch auf die Einheiten übertragen. Alle sind motiviert und voller Tatendrang“, so Scuderi. Der Warbeyener Trainer weiß um die Schwere der Aufgabe, die sein Team am Sonntag erwartet. Mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen ist der SV Meppen auf dem Papier aktuell das formstärkste Team der Liga.

Der Schein trügt jedoch insofern ein wenig, als dass die Meppenerinnen im neuen Jahr bisher erst ein Meisterschaftsspiel bestritten haben. Auswärts bei Aufsteiger und Tabellennachbar Mainz 05 kam der SVM vor zwei Wochen nicht über ein 0:0 hinaus. Das Heimspiel gegen Abstiegskandidat Eintracht Frankfurt II musste wetterbedingt verschoben werden.

Man kann also durchaus davon ausgehen, dass die Spielerinnen des VfR Warbeyen, die in diesem Jahr bereits drei Pflichtspiele bestritten haben, aktuell besser im Rhythmus sind. Die Erinnerungen an die deutliche Pleite aus dem Hinspiel sind bei Sandro Scuderi dennoch nicht verblasst. „Das war ein Tag zum Vergessen, die Gegentore fielen ziemlich schnell“, erinnert sich der Warbeyener Übungsleiter, der gleichzeitig Mut aus den beiden Duellen mit dem VfL Bochum (0:6, 1:3) zieht.

Warbeyen lässt sich nicht unterkriegen

„Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken und freuen uns, dass jetzt der SV Meppen zu uns kommt. Gegen Bochum sahen wir im Hinspiel sehr schlecht aus und sind auf eigenem Platz ganz anders aufgetreten – so wollen wir es auch gegen Meppen angehen“, sagt Scuderi. Er hofft darauf, dass die Erlebnisse aus Ingolstadt noch einmal neue Kräfte im Team freisetzen.

„Wir bleiben demütig, aber wir wissen auch, zu welchen Leistungen wir fähig sind. Uns war schon lange klar, dass die Ergebnisse auch mal zu unseren Gunsten ausfallen werden. Jetzt geht es darum, die positive Stimmung und die Intensität weiter hochzuhalten“, sagt Scuderi und nimmt Mannschaft und Trainerteam dabei gleichermaßen in die Pflicht.

„Wir müssen auf und neben dem Platz genauso akribisch weiterarbeiten. Dann werden wir am Sonntag sehen, wozu wir in der Lage sind und ob es für die Überraschung reicht. Man braucht nur auf die Tabelle schauen – der Unterschied ist groß. Aber das hält uns nicht davon ab, auch die Partie gegen Meppen als ein weiteres Endspiel zu betrachten“, sagt Sandro Scuderi.