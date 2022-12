VfR Warbeyen: Das letzte Spiel des Jahres ist ein Höhepunkt Regionalliga der Frauen: VfR Warbeyen fordert am Samstag Borussia Mönchengladbach heraus.

Zum Abschluss des Fußballjahres 2022 steht für den Frauen-Regionalligisten VfR Warbeyen noch ein echtes Highlight-Spiel auf dem Programm. In der Eroglu-Arena des 1. FC Kleve bittet der Tabellensiebte am Samstag um 15 Uhr den Dritten Borussia Mönchengladbach zum Duell. Die Partie ist zugleich der Auftakt in die Rückrunde, die Anfang März fortgesetzt wird.

Für die letzte Herausforderung vor der langen Winterpause hat man sich beim VfR Warbeyen einiges vorgenommen. Besonders mit Blick auf das, was sein Team in diesem Jahr bereits geleistet hat, wünscht sich VfR-Trainer Sandro Scuderi einen erfolgreichen Abschluss am Bresserberg.

„Das war ein Jahr voller Emotionen. Wir haben Großartiges geleistet und sind auf einem tollen Weg. In der Hinrunde haben wir gesehen, was in dieser Liga alles möglich ist. Jetzt freuen wir uns nochmal auf das Duell mit Mönchengladbach, auch wenn solche Spiele langsam zur Normalität werden sollten“, sagt der Warbeyener Coach.